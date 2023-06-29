Украинская авиация уничтожила командный пункт РФ на Донбассе управляемой бомбой JDAM (видео)

Соединенные Штаты еще не передали Украине управляемые снаряды GLSDB, поэтому единственный вариант, чем атаковали врага является управляемая авиабомба JDAM-ER.

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В Донецкой области украинская авиация нанесла удар по российскому командному пункту 238-го отдельного стрелкового батальона ВС РФ. Об этом сообщает главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в телеграм-канале.

На опубликованных кадрах с беспилотника видно, как две управляемые авиабомбы JDAM-ER уничтожают командный пункт ВС РФ в Верхнеторецком. Из-за мощного удара от здания, в котором располагались оккупанты, ничего не осталось. Есть также версия, что удар наносился крылатыми бомбами GLSDB, однако недавно в Пентагоне заявили, что Украина их получит не раньше осени, поэтому этот вариант исключается.

Также в сети опубликовали еще одно видео, на котором ВСУ уничтожают базу с личным составом оккупантов. Уже с места удара стало понятно, что было уничтожено два этажа здания.

Как работает комплект JDAM-ER?

JDAM-ER — это комплект для авиабомб, который превращает их в управляемые боеприпасы, которые можно использовать при любых погодных условиях. На неуправляемую бомбу серии Mk80 устанавливают крылья и хвостовую часть. В нее встроена инерционная навигационная система и GPS.

Потенциально вес бомбы может быть до 900 кг. В Украине их используют с советских самолетов. Особенностью является то, что чем выше высота пуска снаряда, тем дальше он летит. Максимальная дальность полета до 90 км.

Напомним, 8 марта в сети впервые показали применение ВСУ бомбы JDAM.

Также известно, что с марта РФ начала производить аналог JDAM-ER под названием КАБ.