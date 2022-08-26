Знову "бавовна": у Криму чути вибухи, працює ППО (відео)
На півострові лунає повітряна тривога. Вибухи чути у селищі Новоозерне, а також у Севастополі.
У тимчасово окупованому Криму що день — то "бавовна". Над селищем Новоозерне працює ППО, повідомляють російські Telegram-канали.
На півострові повітряна тривога. Над селищем Новоозерне за 30 км від Євпаторії працює протиповітряна оборона.
Також повідомляється, що у Севастополі теж чути вибухи. У якому саме районі невідомо.
Нагадаємо, протягом двох тижнів в окупованому Криму було зафіксовано 27 "хлопків" на різних військових об'єктах ЗС РФ. Внаслідок диверсій та вибухів було знищено склади з боєприпасами, а також кілька одиниць бойової авіації ВКС Росії.
Також британська розвідка стверджувала, що серія вибухів у Криму вдарила по можливостях бойової авіації Чорноморського флоту, яка дислокувалась на півострові.
Американський Інститут вивчення війни ISW прогнозував, що вибухи в Криму відвернуть увагу військового керівництва РФ від поточної ситуації на фронті.