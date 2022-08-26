Опять "бавовна": в Крыму слышны взрывы, работает ПВО (видео)
На полуострове звучит воздушная тревога. Взрывы слышны в поселке Новоозерное, а также в Севастополе.
Во временно оккупированном Крыму что не день — то "бавовна". Над поселком Новоозерное работает ПВО, сообщают российские Telegram-каналы.
На полуострове воздушная тревога. Над поселком Новоозерное в 30 км от Евпатории работает противовоздушная оборона.
Также сообщается, что в Севастополе тоже слышны взрывы. В каком именно районе — неизвестно.
Напомним, в течение двух недель в оккупированном Крыму были зафиксированы 27 "хлопков" на различных военных объектах ВС РФ. В результате диверсий и взрывов были уничтожены склады с боеприпасами, а также несколько единиц боевой авиации ВКС России.
Также британская разведка утверждала, что серия взрывов в Крыму ударила по возможностям боевой авиации Черноморского флота, которая дислоцировалась на полуострове.
Американский Институт изучения войны ISW прогнозировал, что взрывы в Крыму отвлекут внимание военного руководства РФ от текущей ситуации на фронте.