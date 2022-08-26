Опять "бавовна": в Крыму слышны взрывы, работает ПВО (видео)

На полуострове звучит воздушная тревога. Взрывы слышны в поселке Новоозерное, а также в Севастополе.

Во временно оккупированном Крыму что не день — то "бавовна". Над поселком Новоозерное работает ПВО, сообщают российские Telegram-каналы.

На полуострове воздушная тревога. Над поселком Новоозерное в 30 км от Евпатории работает противовоздушная оборона.

[ + – ] В поселке Новоозерное работает ПВО

Также сообщается, что в Севастополе тоже слышны взрывы. В каком именно районе — неизвестно.

[ + – ] В Севастополе тоже работает противовоздушная оборона

Напомним, в течение двух недель в оккупированном Крыму были зафиксированы 27 "хлопков" на различных военных объектах ВС РФ. В результате диверсий и взрывов были уничтожены склады с боеприпасами, а также несколько единиц боевой авиации ВКС России.

Также британская разведка утверждала, что серия взрывов в Крыму ударила по возможностям боевой авиации Черноморского флота, которая дислоцировалась на полуострове.

Американский Институт изучения войны ISW прогнозировал, что взрывы в Крыму отвлекут внимание военного руководства РФ от текущей ситуации на фронте.