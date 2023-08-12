Взрывы в Крыму: оккупанты сообщили о работе ПВО, Керченский мост перекрыли (видео)

Взрывы прозвучали о поселке Новоозерное, где, по данным местных жителей, оккупанты развернули базу, на которой хранится большое количество военной техники.

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В ночь на 12 августа на территории временно оккупированного Крымского полуострова прозвучали взрывы. Об этом написал Telegram-канал "Крымский ветер".

Авторы канала сообщили, что над населенным пунктом Новоозерное летают БПЛА и, вероятно, работает противовоздушная оборона. На опубликованных видео слышны звуки взрывов и стрельбы.

Взрывы в Новоозерном

В одной из публикаций также говорится, что российские оккупанты не включали воздушную тревогу, а некоторые люди повыходили на улицу.

Позже в источнике отметили, что в Новоозерном расположена военная база российских войск, на которой, по словам местных жителей хранится большое количество военной техники. Речь идет о 943-м центре обеспечения мобилизационного развертывания.

В посте также упоминается о том, что поселок уже подвергался атаке 26 августа прошлого года.

В Новоозерном расположена военная база ВС РФ

В то же время российское издание "РИА Новости" сообщило, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Советник главы оккупационной администрации Крыма Олег Крючков написал в своем Telegram-канале, что в нескольких районах полуострова сработала противовоздушная оборона и призвал "сохранять спокойствие".

Напомним, что 11 августа партизаны заметили стоянку грузовиков российских военных. Предполагается, что дальше они будут двигаться в сторону Симферополя.

Ранее, 10 августа, руководитель "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко заявил, что в Крыму местные жители ожидают украинского контрнаступления.