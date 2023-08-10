После первых взрывов настроения начали меняться: в Крыму ожидают контрнаступления, — эксперт

Изменение настроений на полуострове, считает Андрей Клименко, началось еще прошлым летом после первых "прилетов" на Сакский военный аэродром.

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В Крыму местные жители ожидают украинского контрнаступления. Об этом во время круглого стола в Military Media Center 10 августа сказал кериник "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко.

По его словам, год назад, после первых взрывов в Новофедоровке на военном аэродроме "Саки", настроения жителей Крыма начали меняться.

"Крым сейчас переживает некоторые изменения в контексте оккупационной власти, наличия русских, которые переехали туда за эти десять лет, и традиционного (старшего) крымскотатарского населения", — сказал Андрей Клименко.

Он добавил, что на полуострове уже понимают, что украинское контрнаступление может произойти — часть россиян, которые переехали в Крым, постепенно возвращается в Россию, особенно семьи российских чиновников и военных.

"Наши люди ожидают наконец когда это произойдет. И в целом настроения там сейчас не очень хорошие", — сказал эксперт.

Напомним, что 10 августа утром, по сообщению росСМИ, ВСУ пытались дронами атаковать военный аэродром в Новофедоровке в оккупированном Крыму. В Минобороны РФ отчитались, что все беспилотники нейтрализовали.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано наибольшее за последние 10 лет количество взрывов, в результате чего ранения получили более 10 тысяч жителей РФ.