Взорвали "Сонцепек": под Авдеевкой ВСУ FPV-дроном "Каховка" уничтожили ТОС-1А (видео)

Бойцы Сил обороны уничтожили огневую систему, стоимостью около 15 млн долл. Уничтожение произошло после попадания FPV-дрона и детонации термобарических боеприпасов.

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В отчете Генштаба ВСУ, опубликованном утром 20 октября, указано, что за прошедшие сутки россияне потеряли на линии фронта 50 танков. Кроме танков и различных видов бронетехники, враг потерял тяжелую огнеметную систему ТОС-1, которую взорвали бойцы Сил обороны под Авдеевкой. Для удара использовали "крафтовой" дрон-камикадзе, которым руководили операторы 59 бригады. Видео охоты на ТОС-1 опубликовано в Telegram-канале авторов попадания — производителя FPV дронов-камикадзе Escadrone.

В заметке указано, что охота состоялась 19 октября во время одного из российских штурмов в направлении Авдеевки. Бойцы 59 бригады сначала следили за движением огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепёк", которая двигалась по улицам неустановленного разрушенного поселка. После этого "крафтовый" дрон "Перун" из серии "Каховка" подобрался к установке с тыла и с разгона врезался.

В результате попадания дрона началась детонация термобарических боеприпасов, указывается в сообщении. На видео видно, как огнеметная система превращается в горящий шар.

Указывается, что ориентировочная стоимость ТОС-1А "Солнцепёк" — около 15 млн долл. Есть надежда, что вместе с ней погибли три человека экипажа.

Бои под Авдеевкой: детали

Военные аналитики отмечают, что российское командование возобновило попытку оккупации города Авдеевки в Донецкой области. Указывают, что у врага есть два соображения, которые объясняют продолжение атак. Во-первых, пытаются отодвинуть линию фронта от Донецка. Во-вторых, хотели бы выйти на административные границы Донецкой области и заявить населению, что одержали "победу" и готовы закончить войну.

Тем временем ВС РФ устанавливает рекорды по количеству потерь, которые она несет в боях за украинский город. Во время первой попытки штурмов сообщали о 1030 погибших россиян. В первый день начала второй попытки стало известно о 1380 ликвидированных единиц живой силы.

Отметим, бойцы ВСУ не впервые используют дроны "Пегас" серии "Каховка" для ударов по позициям ВС РФ. В частности, 12 октября Фокус публиковал кадры попадания ударного беспилотника по бронемашине ВС РФ, которую выследили на полевой дороге. Кроме того, беспилотнику удалось сорвать попытку эвакуации российской бронетехники — взорвали сразу две бронемашины. Также FPV-дрон "Пегас" взорвал российскую систему РЭБ "Муром", которая должна была бы его заметить, но не заметила и поэтому взлетела в воздух.

Напоминаем, в РФ показали изобретение, которое должно помочь останавливать морские дроны Сил обороны, уничтожающие российские корабли и угрожают Крымскому мосту. Установка получила название "Комар" и стреляет сверхзвуковыми ракетами. Между тем для охраны портов ЧФ пытаются использовать тренированных дельфинов, заявили OSINT-расследователи. В частности, указали, что обнаружили еще один отряд морских животных, который появился в 14 км от Севастополя.