Охотятся на украинский спецназ: РФ перебазировала в Крым боевых дельфинов, — СМИ

Расследователь пояснил, что ВС РФ начали активнее использовать секретную военную базу возле Новоозерного, где обнаружили отряды боевых дельфинов. Причина подобных действий — угроза для основной базы, размещенной в Севастополе.

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Российское командование пытается защитить военные объекты на побережье оккупированного Крыма с помощью тренированных дельфинов. Об этом свидетельствуют спутниковые фотографии, на которых обнаружили отряды для этих морских животных на расстоянии 70 км от Севастопольской бухты. О попытках ВС РФ уберечься от украинского спецназа написало издание Naval News.

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OSINT-расследователь H I Sutton опубликовал спутниковые фотографии местности возле населенного пункта Новоозерного на западном побережье Крыма. На фотографиях он обнаружил новый объект рядом с устричной фермой. По его словам, формой эти сооружения похожи на загоны для содержания боевых дельфинов, которые есть в разряжении ВС РФ. Появились они в сентябре 2023 года, указал расследователь.

Отметим, на Google-картах видно, что загон для дельфинов расположен за озером Донузлав и, чтобы добраться до открытого моря, животным сначала нужно проплыть около 14 км.

Другое место, где перед этим заметили аналогичные сооружения — бухта Севастополя. По словам расследователя, новая база для содержания тренированных животных появилась потому, что россияне пытаются защитить военные объекты от украинского спецназа, который способен проникать с моря.

"Российский ВМФ использует обученных дельфинов для защиты критически важных баз от водолазов спецназа", — отметил H I Sutton.

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В статье указывается, что именно в Новоозерном расположена секретная военно-морская база ЧФ России. Ранее ее не было необходимости использовать, поскольку со своими задачами справлялась основная база ЧФ РФ в Севастополе. Однако теперь там все больше замечают "ракетные корветы, десантные катера и некоторые вспомогательные суда, включая корабль поддержки подводных лодок", пояснил H I Sutton.

На фотографии, которой расследователь проиллюстрировал свою мысль, обведен корабль, который стоит на пирсе возле Новоозерного. Пирс находится в нескольких сотнях метров южнее от загона для дельфинов.

Место базирования отряда для дельфинов и кораблей ЧФ РФ Фото: Twitter H I Sutton

Отметим, на онлайн-карте военных объектов ВС РФ указано, что по местности возле Новоозерного бойцы Сил обороны уже наносили удар. В частности, событие произошло в августе 2023 года: в районе базы заметили стаю БПЛА неизвестного происхождения, которые якобы сбили российские силы ПВО.

Между тем о возможности использования боевых дельфинов уже сообщали партнеры Украины. В частности, в 2022 году обнаружили клетки с 3-4 животными на входе в Севастопольскую бухту. В июне 2023 аналитики Министерства обороны Великобритании заявили, что их стало больше — около 6-7 особей.

Летом и осенью базы ВС РФ в Крыму начали активно попадать под удары украинских дронов и ракет. 25 сентября две ракеты прилетели в штаб ЧФ РФ в центре Севастополя. Кроме того, чуть ли не ежесуточно российские власти подтверждают воздушную угрозу и отчитываются о сбивании беспилотников. ГУР Минобороны регулярно сообщает о спецоперациях на побережье оккупированного полуострова: например, о высадке на мысе Тарханкути освобождении "Вышек Бойко".

В ночь на 19 сентября в Севастополе также было шумно: сообщали о взрывах и работе ПВО, свидетельствуют местные паблики.

Напоминаем, президент РФ Владимир Путин сообщил о возможности использования самолетов МиГ-31 для патрулирования акватории Черного моря. После этого представитель Воздушного командования Юрий Игнат уточнил, что подобные заявления вряд ли напугают Украину. По мнению пресс-офицера, слова Путина направлены на НАТО.