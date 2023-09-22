Взрывалось в семи точках среди белого дня: в РФ оценили "эффективность" ПВО в Крыму

Российское командование гарантировало населению Крыма, что ПВО надежное и не пропустит ни одной ракеты. Между тем это ПВО могло пропустить около семи ракет, которые летели в направлении складов, военных баз и аэродромов ВС РФ.

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Около 12-13 час. 22 сентября жители временно оккупированного Крыма услышали несколько взрывов в разных регионах полуострова. Российское командование заявило, что ПВО сбило ракеты, которые атаковали военные базы ВС РФ. Заявления опровергнуты фотографиями и видео из центра Севастополя, где был разрушен штаб Черноморского флота. Между тем насчитали еще шесть точек, где раздавались взрывы. Об этом говорится в заметке разведывательного сообщества InformNapalm в Telegram-канале.

В заметке приводится скриншот сообщения с неуказанного интернет-ресурса россиян. На скриншоте — текст с кратким анализом ситуации в Крыму. Отмечаются два события: удар по военным лодкам в сухом доке в Севастополе и удар по штабу ЧФ РФ.

Первый удар состоялся в ночь с 13 на 14 сентября. ПВО России якобы сбило семь ракет, в то время как пропустило три. Именно эти три ракеты и повредили десантный корабль "Минск", подводную лодку "Ростов-на-Дону" и верфь судоремонтного завода.

Между тем как второй удар — среди белого дня 22 сентября. В этом случае вроде бы удалось сбить девять ракет, пишет автор, не указывая источник этой информации. Однако работы российских зенитчиков оказалось недостаточно, сокрушается он. И заключает, что система ПВО в Крыму не справляется. Тогда как российское командование уверяло, что ПВО — "плотнейшее".

Взрывы в Крыму 22 сентября: комментарии россиян Фото: InformNapalm

Взрывы в Крыму 22 сентября: детали

Аналитики InformNapalm указывают, что взрывы раздавались не только над Севастополем, а еще в шести других локациях. Минобороны РФ при этом заявило, что сбило пять ракет, но штаб ЧФ РФ "поврежден".

О других местах взрывов Фокус нашел информацию в мониторинговых пабликах. 22 сентября могли быть взрывы в следующих локациях:

Бахчисарай — местные власти заверили, что горит трава, но совсем рядом — несколько складов ЧФ РФ; аэродром возле Саков — здесь пропал свет; аэродром возле Гвардейского (Сарабузу — на языке кырымлы); Симферопольский район (Аксмеджитский); Первомайское (Джурчи); Красногвардейское (Курман).

Если обозначить указанные точки на карте, то видно, что российское ПВО действительно не такое надежное, как гарантировала населению российская власть. Отметим, информация о местах взрывов найдена в сети — официальных данных пока нет.

Взрывы в Крыму 22 сентября: точки возможных ударов Фото: Google maps

Напоминаем, Генштаб ВСУ подтвердил удар по штабу ЧФ России во временно оккупированном Крыму. Указывают, что время удара — 12:00. Местные жители отметили одно из последствий попаданий, кроме как разрушение здания штаба: пишут, что плохо себя чувствуют из-за дымовой завесы.