РФ будет патрулировать Черное море носителями "Кинжалов": Воздушные силы Украины отреагировали

По словам представителя ВС ВСУ Юрия Игната, для Украины ситуация сильно не изменится, РФ и так ежедневно угрожает разнообразным вооружением. Однако он не исключил, что количество воздушных тревог увеличится.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что они начнут патрулировать нейтральные воды Черного моря скоростными самолетами МиГ-31К. Они являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде" заявил, что это не изменит ситуацию.

Во время пресс-конференции Путин заявил, что по его поручению Воздушно-космические силы РФ начнут воздушное патрулирование нейтральной зоны Черного моря истребителями МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал". Он заявил, что это не угроза, а анонс. Кроме этого российский диктатор напомнил, что дальность полета "Кинжала" составляет более 1000 км.

Реакция Украины на заявление Путина на заявление Путина

Представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат сказал, что для Украины ситуация не изменится. РФ и так ежедневно угрожает разнообразным вооружением.

"С технической стороны, характеристики аэробаллистической ракеты Х-47 "Кинжал" позволяют России запускать ее по территории Украины как с северного, так и с восточного направлений, акватория Черного моря — это лишь еще одно направление. При этом российская авиация и так ежедневно патрулирует там воздушное пространство, в том числе истребителями и разведчиками", — заявил Игнат.

Также он добавил, что угрозы Путина скорее направлены на страны НАТО, которые потенциально попадают в радиус действия "Кинжалов", но это является очередной "страшилкой". Ракета Х-47М2 может иметь ядерную боеголовку, как и крылатые ракеты "Калибр", которые присутствуют в Черном и Азовских морях.

Кроме этого страны-партнеры могут поднимать собственную авиацию для перехвата российских истребителей в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем. Юрий Игнат добавил, что при поступлении информации о взлете МиГ-31К будут включать воздушную тревогу. Поэтому потенциально количество тревог возрастет.

Напомним, 19 сентября в РФ заявили о наращивании производства ракет "Кинжал" и "Искандер" в 10 раз.

12 июля в РФ заявили, что они вдвое нарастили выпуск истребителей Су-34, Су-30 и Су-35.