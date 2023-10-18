РФ буде патрулювати Чорне море носіями "Кинджалів": Повітряні сили України відреагували

За словами речника ПС ЗСУ Юрія Ігната, для України ситуація сильно не зміниться, РФ і так щоденно погрожує різноманітним озброєнням. Проте він не виключив, що кількість повітряних тривог збільшиться.

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що вони почнуть патрулювати нейтральні води Чорного моря швидкісними літаками МіГ-31К. Вони є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в коментарі "Українській правди" заявив, що це не змінить ситуації.

Під час пресконференції Путін заявив, що за його дорученням Повітряно-космічні сили РФ почнуть повітряне патрулювання нейтральної зони Чорного моря винищувачами МіГ-31К, який є носієм аеробалістичними ракетами "Кинджал". Він заявив, що це не погроза, а анонс. Окрім цього російський диктатор нагадав, що дальність польоту "Кинджала" складає понад 1000 км.

Реакція України на заяву Путіна

Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат сказав, що для України ситуація не зміниться. РФ і так щоденно погрожує різноманітним озброєнням.

"З технічного боку, характеристики аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал" дозволяють Росії запускати її по території України як із північного, так і зі східного напрямків, акваторія Чорного моря – це лише ще один напрямок. Водночас російська авіація і так щодня патрулює там повітряний простір, зокрема винищувачами і розвідниками", — заявив Ігнат.

Також він додав, що погрози Путіна радше спрямовані на країни НАТО, які потенційно потрапляють в радіус дії "Кинджалів", але це є черговою "страшилкою". Ракета Х-47М2 може мати ядерну боєголовку, як і крилаті ракети "Калібр", що присутні в Чорному та Азовських морях.

Окрім цього країни-партнери можуть підіймати власну авіацію для перехоплення російських винищувачів у нейтральному повітряному просторі над Чорним морем. Юрій Ігнат додав, що при надходженні інформації про зліт МіГ-31К вмикатимуть повітряну тривогу. Тому потенційно кількість тривог зросте.

Нагадаємо, 19 вересня у РФ заявили про нарощування виробництво ракет "Кинджал" та "Іскандер" в 10 разів.

12 липня у РФ заявили, що вони вдвічі наростили випуск винищувачів Су-34, Су-30 та Су-35.