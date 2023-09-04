У РФ заявили про інтеграцію "Кинджалів" на літак Су-34: чи зможе він її підняти

"Кинджал" — це важка ракета, яка сильно залежна від швидкості та можливостей літака-носія. Тому Су-34 навіть в теорії не зможе підняти аеробалістичний боєприпас.

Related video

Російські ЗМІ заявили про інтеграцію аеробалістичної ракети "Кинджал", на винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомляє Defense Express.

Повітряно-космічні сили РФ нібито інтегрували ракету "Кинджал" на Су-34. РосЗМІ повідомили про пуск боєприпасу з винищувача-бомбардувальника. Екіпаж за пуск ракети вже представили до державних нагород. У виданні зазначають, що якщо такий факт дійсно мав місце, то це тривожно. Тому що в теорії це розширює можливості РФ у ракетних ударах по Україні.

Проте якщо проаналізувати можливості Су-34 та характеристики аеробалістичної ракети "Кинджал", то заява РФ може виявитись пропагандою. Ракета Х-47М2 "Кинджал" має два можливих моменти: стартова вага боєприпасу сягає 4,2 тонни, носій має розвивати високу стартову швидкість для пуску.

Аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал

У виданні пишуть, що МіГ-31 обрали для інтеграції ракети як раз через високу швидкість. Літак може розганятись до 3000 км/год, а його бойове навантаження складає 9 тонн. Проте для пуску Х-47М2 потрібно знімати станцію РЛС й все "зайве" бортове обладнання. Це все зроблено, щоб літак міг підняти тільки одну ракету "Кинджал".

Су-34 навіть теоретично не може стати носієм ракети. Його максимальна швидкість складає 1900 км/год, а вантажність 8 тонн, проте за умов повної заправки цей показник падає до 4 тонн. Тому Су-34 не зможе підняти аеробалістичний боєприпас.

Інтегрувати ракету планували на винищувач 5 покоління Су-57, але перед цим планували зменшити розміри "Кинджалу".

Нагадаємо, 18 липня ЗМІ писали, що Су-34 дуже неманевровний літак у складі ЗС РФ, тому вони втратили понад 20 машин.

12 липня у РФ заявили, що вони вдвічі наростили випуску винищувачів Су-34, Су-30 та Су-35.