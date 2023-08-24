Українська ППО збила 14 "Кинджалів": Путін вважав це неможливим, — СтратКом ЗСУ (фото)

Голова Кремля стверджував, що аеробалістичні ракети "Кинджал" безперешкодно долають усі наявні оборонні системи.

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За весь час повномасштабного вторгнення українські системи ППО знищили 14 аеробалістичних ракет Х-47М "Кинджал". Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ.

У публікації йдеться, що є сумніви щодо того, чи варто вважати ракети "Кинджал" гіперзвуковими. У Страткомі ЗСУ також нагадали про те, що 2018 року президент РФ Володимир Путін, даючи характеристики цій зброї, сказав, що вона гарантовано долає всі наявні й навіть перспективні системи оборони.

Представники Страткому вважають, що з практичного погляду "Кинджал" не може обійти навіть протиракетні комплекси, які з'явилися ще до розпаду СРСР.

У ЗСУ розповіли про вразливості ракет "Кинджал"

Нагадаємо, що 12 серпня повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення РФ українська ППО знищила 13 аеробалістичних "Кинджалів" і понад 20 інших балістичних ракет, якими російські війська атакували Україну. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що у ЗС РФ все ще є можливості за місяць випустити приблизно 100 ракет різного типу, серед іншого і тих, які вкрай складно перехопити.

Також повідомлялося, що, за словами все того ж Ігната, і тренувальні польоти МіГ-31К несуть у собі небезпеку, оскільки немає гарантії того, що ракети не запустять.