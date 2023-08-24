Украинская ПВО сбила 14 "Кинжалов": Путин считал это невозможным, — СтратКом ВСУ (фото)

Глава Кремля утверждал, что аэробаллистические ракеты "Кинжал" беспрепятственно преодолевают все существующие оборонительные системы.

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За все время полномасштабного вторжения украинские системы ПВО уничтожили 14 аэробаллистических ракет Х-47М "Кинжал". Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ.

В публикации говорится, что есть сомнения относительно того, стоит ли считать ракеты "Кинжал" гиперзвуковыми. В СтратКоме ВСУ также напомнили о том, что в 2018 году президент РФ Владимир Путин, давая характеристики этому оружию, сказал, что оно гарантированно преодолевает все существующие и даже перспективные системы обороны.

Представители Страткома считают, что в практическом отношении "Кинжал" не может обойти даже противоракетные комплексы, которые появились еще до распада СССР.

В ВСУ рассказали об уязвимостях ракет "Кинжал"

Напомним, что 12 августа сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения РФ украинские ПВО уничтожили 13 аэробаллистических "Кинжалов" и более 20 других баллистических ракет, которыми российские войска атаковали Украину. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что у ВС РФ все еще имеются возможности за месяц произвести порядка 100 ракет различного типа, среди прочего и тех, которые крайне сложно перехватить.

Также сообщалось, что, по словам все того же Игната, и тренировочные полеты МиГ-31К несут в себе опасность, т.к. нет гарантии того, что ракеты не запустят.