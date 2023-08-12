13 "Кинжалов" и 20 баллистических ракет: в ВСУ рассказали об эффективности украинской ПВО

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, у россиян все еще есть возможность каждый месяц изготовлять около 100 ракет различного типа, среди которых и те, которые очень сложно перехватить.

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Украинская система ПВО уже смогла уничтожить 13 аэробаллистических ракет "Кинжал" и более 20 других баллистических ракет, которые используют для своих атак российские оккупанты. Об этом заявил представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Украинскому Радио" 12 августа.

По его словам, у россиян никуда не испарились боевые возможности и каждый месяц они все еще производят около 100 видов ракет различного типа, которые после этого используются против украинских городов.

Среди изготовляемых ракет есть и Х-47 "Кинжал", хоть их запас у противника относительно небольшой.

"Эти ракеты могут сбивать средства противовоздушной обороны, способные работать против баллистических ракет. Таких средств в Украине немного, но все же результат есть. Уже не один "Кинжал" уничтожен противовоздушной обороной Украины. 16 мая — 6 ракет, 16 июня — тоже 6, и сейчас имеем еще одну. То есть это уже 13 "Кинжалов" были уничтожены Противовоздушной обороной Украины", — говорится в сообщении.

Учитывая тот факт, что "Кинжал" в небе движется с колоссальной скоростью, которая может достигать 7 тысяч километров в час, то времени для их ликвидации у украинских военных не так много.

Кроме того, к этим достижениям украинской системы ПВО Юрий Игнат предложил добавить еще более 20 перехваченных баллистических ракет, среди которых "Искандеры" и С-400.

11 августа украинские города вновь были атакованы со стороны РФ. Противник запустил "Кинжал". Это стало очередным подтверждением, как считают в Воздушных силах, что ВС РФ владеют информацией об объектах инфраструктуры и военных объектах и использует ее.

"Украинское военное руководство тоже понимает это, и принимаются все необходимые меры, чтобы сохранить технику и личный состав и чтобы как можно меньше пострадало гражданское население", — подытожил Юрий Игнат.

Напомним, 11 августа сообщалось, что ВС РФ атаковали Украину "Кинжалами". Воздушные ракеты смогли уничтожить одну ракету. Пуски ракет Х-47 "Кинжал" осуществлялись из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей РФ и одна из них попала в жилой дом.