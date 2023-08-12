13 "Кинджалів" і 20 балістичних ракет: у ЗСУ розповіли про ефективність української ППО

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, у росіян все ще є можливість щомісяця виготовляти близько 100 ракет різного типу, серед яких і ті, які дуже складно перехопити.

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Українська система ППО вже змогла знищити 13 аеробалістичних ракет "Кинджал" і понад 20 інших балістичних ракет, які використовують для своїх атак російські окупанти. Про це заявив представник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі "Українському Радіо" 12 серпня.

За його словами, у росіян нікуди не випарувалися бойові можливості, і щомісяця вони все ще виробляють близько 100 видів ракет різного типу, які після цього використовують проти українських міст.

Серед виготовлених ракет є і Х-47 "Кинджал", хоч їхній запас у противника відносно невеликий.

"Ці ракети можуть збивати засоби протиповітряної оборони, здатні працювати проти балістичних ракет. Таких засобів в Україні небагато, але все ж результат є. Уже не один "Кинджал" знищено протиповітряною обороною України. 16 травня — 6 ракет, 16 червня — теж 6, і зараз маємо ще одну. Тобто це вже 13 "Кинджалів" було знищено Протиповітряною обороною України", — йдеться в повідомленні.

З огляду на той факт, що "Кинджал" у небі рухається з колосальною швидкістю, яка може сягати 7 тисяч кілометрів на годину, то часу для їхньої ліквідації в українських військових не так багато.

Крім того, до цих досягнень української системи ППО Юрій Ігнат запропонував додати ще понад 20 перехоплених балістичних ракет, серед яких "Іскандери" та С-400.

11 серпня українські міста знову були атаковані з боку РФ. Противник запустив "Кинджал". Це стало черговим підтвердженням, як вважають у Повітряних силах, що ЗС РФ володіють інформацією про об'єкти інфраструктури та військові об'єкти і використовують її.

"Українське військове керівництво теж розуміє це, і вживають усіх необхідних заходів, щоб зберегти техніку та особовий склад і щоб якомога менше постраждало цивільне населення", — підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 11 серпня повідомлялося, що ЗС РФ атакували Україну "Кинджалами". Повітряні ракети змогли знищити одну ракету. Пуски ракет Х-47 "Кинджал" здійснювалися з повітряного простору Тульської та Липецької областей РФ, і одна з них влучила в житловий будинок.