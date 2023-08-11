ЗС РФ атакували Україну "Кинджалами": одну ракету вдалося збити, — Повітряні сили

Пуски ракет Х-47 "Кинджал" здійснювалися з повітряного простору Тульської та Липецької областей РФ, повідомили в ПС. Одна з ракет влучила в житловий будинок.

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У п'ятницю 11 серпня Збройні сили Російської Федерації атакували Україну чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал", які запустили з чотирьох літаків МіГ-31К. Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗС України в Telegram.

"Сьогодні, близько 10.00 противник здійснив пуски 4-х аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К. Пуски здійснювались з повітряного простору Тульської та Липецької областей РФ", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що в повітряний простір України ворожі ракети увійшли з північного напрямку, вони прямували на південний захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області. Українська система протиповітряної оборони (ППО) знищила одну ракету Х-47 "Кинджал" у Київській області, решта ракет поцілили неподалік аеродрому на Прикарпатті.

Було уражено об'єкти цивільної інфраструктури, також зафіксоване влучання однієї ракети у житловий сектор. Внаслідок удару загинула дитина, є травмовані, за даними Івано-Франківської ОВА.

Нагадаємо, вранці 11 серпня ворог завдав ракетного удару по житловому будинку в Коломийському районі, де проживала сім'я з трьома дітьми. До лікарні в критичному стані доставили 8-річного хлопчика, проте медикам не вдалося його врятувати.

11 серпня у Повітряних силах повідомили, що ворог атакував столицю аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал". Тоді мер Києва Віталій Кличко заявив, що уламки ворожої ракети були зафіксовані в Оболонському та Дніпровському районах столиці.