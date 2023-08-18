Повітряна тривога в Україні: МіГ 31 з "Кинджалами" в небі занадто велика загроза для українців, — Ігнат

Спікер ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що навіть тренувальні польоти МіГ-31К становлять небезпеку, оскільки немає гарантії того, що ракети Х-47 "Кинджал" не будуть запущені.

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Повітряні тривоги, які лунали по всій Україні протягом доби 17 серпня, були пов'язані зі зльотом російських літаків МіГ-31К, носіями гіперзвукових ракет "Кинджал". Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, перебування в небі цих бомбардувальників становлять велику небезпеку, тому українські військові повинні завжди реагувати і оголошувати повітряну тривогу.

Ігнат уточнив, що повітряна тривога оголошується навіть тоді, коли пусків ракет не відбувається. Адже літаки противника можуть злітати не тільки для виконання бойових завдань, а й з метою навчання молодих льотчиків у рамках тренувальних польотів.

Крім того, росіяни знають, що повітряна тривога в Україні обмежує роботу наших установ і підприємств.

"Ворог знає, що ми будемо реагувати на кожен зліт, запроваджуючи обмежувальні заходи по країні, по установах і підприємствах, тому це одна з причин, чому він це робить", — сказав Ігнат.

Полковник додав, що навіть тренувальні польоти не гарантують того, що ракети не будуть запущені. Тому ризик занадто високий, щоб ігнорувати тривогу.

"Якщо навіть росіяни проводять навчання, це не гарантує, що під час них не відбудеться пуск ракет Х-47 "Кинджал". Ризик занадто високий, щоб ігнорувати тривогу, коли МіГ-31К перебуває в небі", — підкреслив полковник.

Раніше речник ВПС Юрій Ігнат повідомив, що до кінця поточного року Україна, вочевидь, не отримає винищувачі F-16. Тому захистити об'єкти критичної інфраструктури цієї зими за допомогою західної авіації не вийде.