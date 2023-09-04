В РФ заявили об интеграции "Кинжалов" на самолет Су-34: сможет ли он ее поднять

"Кинжал" — это тяжелая ракета, которая сильно зависит от скорости и возможностей самолета-носителя. Поэтому Су-34 даже в теории не сможет поднять аэробаллистический боеприпас.

Related video

Российские СМИ заявили об интеграции аэробаллистической ракеты "Кинжал", на истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщает Defense Express.

Воздушно-космические силы РФ якобы интегрировали ракету "Кинжал" на Су-34. РосСМИ сообщили о пуске боеприпаса с истребителя-бомбардировщика. Экипаж за пуск ракеты уже представили к государственным наградам. В издании отмечают, что если такой факт действительно имел место, то это тревожно. Потому что в теории это расширяет возможности РФ в ракетных ударах по Украине.

Однако если проанализировать возможности Су-34 и характеристики аэробаллистической ракеты "Кинжал", то заявление РФ может оказаться пропагандой. Ракета Х-47М2 "Кинжал" имеет два возможных момента: стартовый вес боеприпаса достигает 4,2 тонны, носитель должен развивать высокую стартовую скорость для пуска.

Аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал

В издании пишут, что МиГ-31 выбрали для интеграции ракеты как раз из-за высокой скорости. Самолет может разгоняться до 3000 км/ч, а его полезная нагрузка составляет 9 тонн. Однако для пуска Х-47М2 нужно снимать станцию РЛС и все "лишнее" бортовое оборудование. Это все сделано, чтобы самолет мог поднять только одну ракету "Кинжал".

Су-34 даже теоретически не может стать носителем ракеты. Его максимальная скорость составляет 1900 км/ч, а грузоподъемность 8 тонн, однако в условиях полной заправки этот показатель падает до 4 тонн. Поэтому Су-34 не сможет поднять аэробаллистический боеприпас.

Интегрировать ракету планировали на истребитель 5 поколения Су-57, но перед этим планировали уменьшить размеры "Кинжала".

Напомним, 18 июля СМИ писали, что Су-34 очень неманевренный самолет в составе ВС РФ, поэтому они потеряли более 20 машин.

12 июля в РФ заявили, что они вдвое нарастили выпуск истребителей Су-34, Су-30 и Су-35.