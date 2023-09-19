"Досрочно": в "Ростехе" заявили, что в 10 раз увеличили выпуск ракет "Кинжал" и "Искандер"
По словам Бекхана Оздоева, чей производственный комплекс "Ростех" контролирует большую часть оружейной промышленности страны-агрессора, предприятия работают "на крейсерской скорости, дым валит из всех турбин".
Российский ВПК в десять раз увеличил производство некоторых вооружений, которое собираются поставить на передовую в Украину. Об этом заявил Бекхан Оздоев, индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха", крупнейшего производителя оружия в РФ, передает "РИА Новости".
"Оборонные предприятия "Ростеха" работают круглосуточно и стараются поставлять технику досрочно <…> Объемы производства по различным видам вооружений выросли от 2 до 10 раз", — заявил Оздоев.
По его словам, рост производства военной техники в РФ большей частью наблюдается в таких направлениях, как:
- танки;
- боевые машины на базе танков;
- легкобронированная техника;
- РСЗО;
- тяжелые огнеметные системы (ТОС-1А "Солнцепек");
В том числе наращивается производство ракет в России, главным образом — для гиперзвуковых и баллистических ракетных комплексов:
- "Кинжал";
- "Искандер";
- "Панцирь";
- а также авиабомб.
Российский президент Владимир Путин увеличить производство, чтобы российские войска могли конкурировать с Силами обороны Украины, получающими западную боевую технику, стоимостью которой исчисляйся миллиардами долларов.
По словам Бекхана Оздоева, чей производственный комплекс "Ростех" контролирует большую часть оружейной промышленности страны-агрессора, предприятия работают "на крейсерской скорости, дым валит из всех турбин".
Напомним, что в эксклюзивном материале Фокуса сообщалось, что ракет в РФ будет много, так как контрабандные схемы позволяют в разы увеличить частоту ударов по украинским городам.
Также сообщалось, что, по данным NYT за 13 сентября, даже несмотря на санкции, РФ удалось нарастить производство ракет до уровня выше довоенного.