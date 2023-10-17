"Сбили два Су-30": в ГУР поделились новыми подробностями освобождения "вышек Бойко"

По словам командира группы ПЗРК подразделения "Артан" с позывным "Лютый", длилась операция примерно 2 недели, ведь нужно было выждать определенных действий со стороны противника.

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Украинским разведчикам за время большой войны удалось провести уже несколько операций в Черном море, в том числе по освобождению так называемых "вышек Бойко". Командир группы переносного зенитно-ракетного комплекса спецподразделения "Артан" Александр с позывным "Лютый" в комментарии "РБК-Украина" поделился некоторыми подробностями.

По его словам, украинские защитники выполняют колоссальное количество задач в акватории Черного моря, но освобождение буровых газодобывающих платформах стало одной из самых известных операций.

В процессе российские оккупанты хотели из авиации поразить украинских военных, которые в тот момент на катерах приближались к "вышкам", однако у них ничего не получилось и план не был сорван.

"Во время операции на "вышках Бойко" я отрабатывал из ПЗРК и катера. И со своим вторым номером работал потом с самой "вышки" – это тогда, когда была операция по спасению "Конана". Тогда мы предварительно сбили два Су-30, хотя это еще не подтвержденная информация", — рассказывает Александр "Лютый".

Отдельно было отмечено, что в основном задача группы ПЗРК не в том, чтобы ликвидировать как можно больше самолетов противника, а в том, чтобы действовать на опережение и сохранить жизни личного состава.

То есть, необходимо запустить ракеты по вражеской авиации еще до того, как в зону их действия попал вражеский самолет.

В общей сложности эта операция длилась две недели, ведь украинская сторона выжидала момент, когда российские оккупанты частично выведут из "вышек" свой личный состав.

Напомним, 11 сентября сообщалось, что Украина вернула под контроль "вышки Бойко" у берегов Крыма в Черном море, оккупированные РФ в 2015 году. По словам экспертов, теперь россияне не смогут добывать там газ и поставлять его на полуостров, а так же ослабнет разведка ВС РФ на юге Украины.