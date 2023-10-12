Превратил в бронехлам: военные показали битву "Пегаса" с техникой ВС РФ (видео)

Оператор дрона-камикадзе вовремя заметил замаскированную и движущуюся по дороге технику российских военных, по которой и ударил дроном.

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Военные из группы аэроразведчиков М2 с помощью дрона-камикадзе из крафтовой серии "Каховка" уничтожили бронетехнику российских оккупантов. Соответсвующее видео было опубликовано в Telegram-канале производителей и поставщиков беспилотников "Эскадрон" в четверг, 12 октября.

На видеокадрах оператор беспилотника направил дрон-"самоубийцу" к легкой цели — бронетехнике ВС РФ. Российские военные замаскировали ее ветками с зеленой листвой. Однако украинские защитники все равно вовремя заметили на дороге бронемашину. Беспилотный летательный аппарат "Каховка" подлетел к ней и ударил в переднюю часть корпуса. Отметим, что финальных кадров с поврежденной техникой в видеоролике не показали.

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"Дрон-камикадзе "Пегас" был бдительным и смог распознать "отлично замаскированный" бронехлам", — подписали военные видео.

Напомним, 10 октября мы писали о том, как дрон "Пегас" расправился с гусеничной техникой ВС РФ. Чтобы защититься от украинских дронов, оккупанты соорудили над башней танка защитную конструкцию, которая в просторечье называется "мангал". Однако оператор дрона направил "Пегас" для атаки в наиболее уязвимую часть бронетехники. Таким образом беспилотник уязвил бронемашину в моторный отсек.

В тот же день дрон TORO пролетел рекордное расстояние и испепелил САУ "Гиацинт". САУ российские военные пытались замаскировать в посадке. Однако дрон TORO успешно выполнил боевую задачу и поразил бронированную технику противника в уязвимое место. После этого беспилотник-разведчик, работающий в паре с FPV-дроном, показал результат атаки.