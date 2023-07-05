Что известно о танках Т-90М "Прорыв", которые были замечены на границе с Россией

Россия не имеет возможностей для серийного производства танков Т-90М "Прорыв". И дело не только в санкциях. На заводах нет необходимых запчастей.

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Вопреки санкциям "Уралвагонзавод" продолжает выпускать основной боевой танк российской армии Т-90М "Прорыв". Но их качество и количество существенно снизилось.

Об этом в комментарии Фокусу рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"На хранении у РФ было несколько сотен танков Т-90А, которые можно модернизировать. Тот же "Уралвагонзавод" модернизирует Т-72 до Т-90. Но это процесс не серийный, больше искусственный. Россия не имеет возможностей к серийному производству танков, и дело не только в санкциях и отсутствии доступа микросхем — на заводах нет штампов, необходимых запчастей и кадров. Например, вместо прицелов "Сосна-У", там перешли на старые образцы 1ПН96, а комплексы динамической защиты 4С23 "Реликт" меняют на 4С20 "Контакт-1", — рассказывает он Фокусу.

Российский танк Т-90М "Прорыв" является самым новым и самым современным основным боевым танком в российской армии. Он стал заменой неудачному проекту "Армата", который так и не удалось довести до ума. Работы над разработкой Т-90М "Прорыв" начались в начале 2010-х годов, а уже через семь лет Минобороны РФ заключило договор на поставку этих танков в войска. Надо отметить, что Т-90М не является новейшей разработкой российских танкостроителей, это лишь глубокая модернизация советского танка Т-72. Однако, новая машина получила башню новой формы, новый автомат заряжания пушки. Наибольшей гордостью Т-90М стала современная бортовая электроника и комплексы динамической защиты. Тогда сотрудничество с французской компанией Thales позволило оснастить прицельные комплексы современными тепловизионными матрицами. Такие появились, в частности, в прицелах "Сосна-У". Вместе с электронной начинкой танк получил двигатель В-84МС, который является очередной модернизацией старого двигателя В-2, ставившегося еще на танки Т-34. Для поднятия мощности его постоянно форсируют. Танк вооружается 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М-5, боекомплект составляет 40 снарядов, 22 из которых находятся непосредственно в автомате заряжания. Все эти обновления в сумме с маркетингом назвали Т-90М "Прорыв" уже традиционно для России — "лучшим танком в мире". Всего их было произведено около ста единиц. Производит эти танки единственный в России завод "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле.

На начало полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году российская оккупационная армия имела в своем распоряжении около 20 единиц Т-90М "Прорыв". Все они были уничтожены в первые месяцы боевых действия.

По информации сервиса Oryx, по состоянию на 4 июля 2023 года, российские войска потеряли в Украине 35 танков Т-90М.

Больше читайте в материале Фокуса"Эшелоны с Т-90М: откуда Россия берет новые танки для войны в Украине и сколько их".