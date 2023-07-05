Що відомо про танки Т-90М "Прорив", які були помічені на кордоні з Росією

Росія не має можливостей до серійного виробництва танків Т-90М "Прорив". І справа не лише в санкціях. На заводах немає необхідних запчастин.

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Всупереч санкціям "Уралвагонзавод" продовжує випускати основний бойовий танк російської армії Т-90М "Прорив". Але їхня якість і кількість суттєво знизилася.

Про це в коментарі Фокусу розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"На зберіганні у РФ було декілька сотень танків Т-90А, які можна модернізувати. Той же "Уралвагонзавод" модернізує Т-72 до Т-90. Але це процес не серійний, більше штучний. Росія не має можливостей до серійного виробництва танків, і справа не лише в санкціях та відсутності доступу мікросхем – на заводах немає штампів, необхідних запчастин і кадрів. Наприклад, замість прицілів "Сосна-У", там перейшли на старі зразки 1ПН96, а комплекси динамічного захисту 4С23 "Релікт" міняють на 4С20 "Контакт-1", — розповідає він Фокусу.

Російський танк Т-90М "Прорив" є найновішим та найсучаснішим основним бойовим танком в російській армії. Він став заміною невдалому проєкту "Армата", який так і не вдалося довести до пуття. Роботи над розробкою Т-90М "Прорив" почалися на початку 2010-х років, а вже за сім років Міноборони РФ уклало договір на поставку цих танків у війська. Треба зазначити, що Т-90М не є новітньою розробкою російських танкобудівельників, це лише глибока модернізація радянського танка Т-72. Проте, нова машина отримала башту нової форми, новий автомат заряджання гармати. Найбільшою гордістю Т-90М стала сучасна бортова електроніка та комплекси динамічного захисту. Тоді співпраця з французькою компанією Thales дозволила оснастити прицільні комплекси сучасними тепловізійними матрицями. Такі зʼявилися, зокрема в прицілах "Сосна-У". Разом з електронним начинням танк отримав двигун В-84МС, що є черговою модернізацією старого двигуна В-2, що ставили ще на танки Т-34. Для підняття потужності його постійно форсують. Танк озброюється 125 мм гладкоствольною гарматою 2А46М-5, боєкомплект становить 40 снарядів, 22 з яких знаходяться безпосередньо в автоматі заряджання. Всі ці оновлення в сумі з маркетингом назвали Т-90М "Прорив" вже традиційно для Росії — "найкращим танком у світі". Всього їх було вироблено близько ста одиниць. Виробляє ці танки єдиний в Росії завод "Уралвагонзавод" в Нижньому Тагілі.

На початок повномасштабного вторгнення РФ до України в 2022 році російська окупаційна армія мала в своєму розпорядженні близько 20 одиниць Т-90М "Прорив". Всі вони були знищені в перші місяці бойових дії.

По інформації сервісу Oryx, станом на 4 липня 2023 року, російські війська втратили в Україні 35 танків Т-90М.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Ешелони з Т-90М: звідки Росія бере нові танки для війни в Україні та скільки їх".