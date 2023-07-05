Ешелони з Т-90М: звідки Росія бере нові танки для війни в Україні та скільки їх

Ешелон нових російських танків Т-90М "Прорив" було помічено на залізничній станції в прикордонні з Україною. При цьому на фронті все частіше зустрічають старі радянські танки Т-54 та Т-62. Фокус дізнавався, в який спосіб російському військпрому вдається виготовляти нові танки та який для цього залишився потенціал.

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Російське командування перекидає на фронт нові танки Т-90М. Цілий ешелон було зафіксовано на залізничній станції Каменська у Ростовській області. З огляду на те, що бойові машини не було накрито чи замасковано, противник спеціально акцентує на цьому увагу. За інформацією від партизанського руху "Атеш", на залізничних платформах було помічено щонайменше 12 нових танків Т-90М.

Фахівець у бронетанковій галузі, відставний офіцер танкових військ Микола Саламаха пояснює, що для повного розуміння ситуації потрібно мати більше інформації, за одним фото складно робити висновки.

Ешелон з танками Т-90М на станції Каменська в Ростовській області, липень 2023 року Фото: Telegram Атеш

"Треба володіти повною інформацією, щоб детально оцінювати ситуацію. Хоча б те, яким був той ешелон. Він може бути з десяти танків, тобто одна танкова рота, або 60 — два танкових батальйони", — говорить він Фокусу.

Що відомо про Т-90М "Прорив"

Російський танк Т-90М "Прорив" — найновіший і найсучасніший основний бойовий танк в російській армії. Він став заміною невдалому проєкту "Армата", який так і не вдалося довести до пуття. Роботи над розробкою Т-90М "Прорив" почалися на початку 2010-х років, а вже за сім років Міноборони РФ уклало договір на поставку цих танків у війська. Треба зазначити, що Т-90М не є новітньою розробкою російських танкобудівельників, це лише глибока модернізація радянського танка Т-72. Проте, нова машина отримала башту нової форми, новий автомат заряджання гармати. Найбільшою гордістю Т-90М стала сучасна бортова електроніка та комплекси динамічного захисту.

Співпраця з французькою компанією Thales дозволила оснастити прицільні комплекси сучасними тепловізійними матрицями. Такі зʼявилися, зокрема в прицілах "Сосна-У". Разом з електронним начинням танк отримав двигун В-84МС, що є черговою модернізацією старого двигуна В-2, що ставили ще на танки Т-34. Для підняття потужності його постійно форсують.

Танк озброюється 125-мм гладкоствольною гарматою 2А46М-5, боєкомплект становить 40 снарядів, 22 з яких знаходяться безпосередньо в автоматі заряджання. Всі ці оновлення в сумі з маркетингом назвали Т-90М "Прорив" уже традиційно для Росії — "найкращим танком у світі". Всього їх було вироблено майже сто одиниць. Виробляє ці танки "Уралвагонзавод" в Нижньому Тагілі.

Іноземні деталі для комплектування в Т-90М "Прорив"

На початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році російська окупаційна армія мала в своєму розпорядженні майже 20 одиниць Т-90М "Прорив". Всі вони були знищені в перші місяці бойових дії. Один із таких танків було просто кинуто на полі бою у вересні 2022 року в Харківській області. Це дало можливість українським фахівцям більш детально дослідити російський "найкращий у світі танк". Тоді ж було підтверджено, що Т-90М без західної електроніки так і залишається радянським Т-72Б зразка кінця 80-х років минулого століття.

Радянські танки Т-72 є основною базою для глибоких модернізацій російських виробників танків. Згодом їх видають за нові зразки озброєння

"Обстеження трофейного зразка Т-90М показали, що Росія не просто не виробляє електроніку для нього, а й намагається приховати інформацію про походження її окремих складників. Іноді ситуація доводиться до абсурду — Росія просто видає їх за власну розробку. Розпіарена система управління вогнем "Калина" з російського має лише маркування", — розповідав на брифінгу представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Рудик.

Вже в 2023 році "найкращий танк у світі" здивував новим аспектом своєї якості. Після влучання снаряда в нову, більш захищену башту Т-90М, у танка розійшлися зварні шви. Що вказує на порушення технологічних норм виробництва або просто недолуге ставлення працівників бронетанкового заводу.

Хто виробляє танки в Росії

На початку року на фронті почали помічати старі радянські танки Т-55, Т-54, Т-62. Одночасно на російських базах зберігання розпочався процес зняття з консервації цієї техніки. Водночас працівників "Уралвагонзаводу" відправили у відпустки через відсутність комплектуючих для виробництва Т-90М. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснює, що поява нових ешелонів танків "Прорив" не є чимось екстраординарним — російський військпром не втратив можливостей до виробництва, хоча й значно втратив у якості.

"На зберіганні в РФ було декілька сотень танків Т-90А, які можна модернізувати. Той же "Уралвагонзавод" модернізує Т-72 до Т-90. Але це процес не серійний, більше штучний. Росія не має можливостей до серійного виробництва танків, і справа не лише в санкціях і відсутності доступу мікросхем — на заводах немає штампів, необхідних запчастин і кадрів. Наприклад, замість прицілів "Сосна-У", там перейшли на старі зразки 1ПН96, а комплекси динамічного захисту 4С23 "Релікт" міняють на 4С20 "Контакт-1", — розповідає він Фокусу.

Виробник Т-90М Прорив — "Уралвагонзавод" відправив робітників у відпустки через простій виробництва Фото: Flickr

Микола Саламаха зазначає, що наразі в РФ танками займаються лише чотири профільних заводи. Так, "Уралвагонзавод", крім танків Т-90М, також він модернізує Т-72Б до модифікації Т-72Б3. Сьогоднішня спроможність по Т-90М — приблизно 100-120 одиниць в рік. Завод в Стрєльні під Санкт-Петербургом також модернізує Т-72Б до модифікації Т-72Б3. В Омську на "Омськтрансмаші" модернізують танки Т-80Б до модифікації Т-80БВМ. 103-й бронетанковий ремонтний завод в Атамоновці (Читинська область) займається зняття зі зберігання та капітальним ремонтом танків Т-62М.

"Всі разом ці заводи можуть віддавати близько 120 танків на місяць, тобто, приблизно 1400-1500 одиниць на рік. Зауважу, що йдеться про всі разом танки — зняті зі зберігання, після капітального ремонту, модернізації та нові. Приблизно стільки ж втратила РФ в Україні. Повномасштабне вторгнення в Україну РФ розпочала маючи в строю приблизно 3700-3800 танків. І за даними Генштабу ЗСУ, вся ця кількість вже була знищена. З цього можна зробити висновок, що наразі в строю російської армії лише нові надходження — це нові танки, зняті зі зберігання та відремонтовані", — пояснює він Фокусу.

За інформацією сервісу Oryx, станом на 4 липня 2023 року, російські війська втратили в Україні 35 танків Т-90М.

Всі танки Т-90М, якими РФ вторглася в Україну після 24 лютого 2022 року, вже знищені на полі бою

За словами Саламахи, виведені з бою танки намагаються евакуювати для їх подальшого ремонту. Залежно від складності пошкоджень — силами ремонтних батальйонів або відправляють на бронетанкові заводи. На заводі ремонт може зайняти до трьох місяців, це, наприклад, пробиття корпусу або башти. При цьому, експерт зазначає, що сьогоднішні російські танки значно поступаються в якості аналогічним 2020-2021 року випуску.

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