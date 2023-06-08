"Прорыв порвался": на российском танке Т-90М бронирование разошлось по шву (видео)

Одной из разрекламированных в РФ особенностей танка Т-90М "Прорыв" является новая башня, которая должна быть очень защищенной. Специалисты "Уралвагонзавода" сделали все "не слишком качественно".

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Российский танкист опубликовал видео последствий попадания по танку Т-90М "Прорыв" в левый борт. Бронирование начало расходиться по шву. Об этом сообщается в телеграмм-канале "Танки. История и современность".

В видео не сообщается, что именно поразило российский танк. Однако от удара сварные швы на Т-90М "Прорыв" начали расходиться. Автор говорит, что это говорит о "качестве" производства на "Уралвагонзаводе" — это единственное предприятие в России, производящее новые танки. Кроме этого, от удара машина потеряла панорамный прицел 3КУ.

Швы разошлись на конструкции башни. Известно, что одна из особенностей новейшего Т-90М как раз является новая башня. Она имеет композитную конструкцию и состоит из нескольких листов алюминия, пластика и гомогенной брони. Однако конструкция, как пишут российские источники, получилась несбалансированной. Передняя часть башни тяжелее задней. А динамическая защита есть только в передней лобовой проекции, что делает ее более уязвимой. Также танк имеет новую динамическую защиту "Реликт" вместо "Контакт-5" и комплекс активной защиты.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты потеряли 22 танка Т-90М "Прорыв". Эти утраты подтвердили аналитики Oryx. Всего российская армия получила примерно 100 танков Т-90М.

Напомним, 3 июня ВСУ взорвали очередной танк оккупантов Т-90М. Аэроразведчики нашли машину среди леса.

26 мая ВСУ добили российский танк Т-90М "Прорыв" под носом оккупантов. Технику уничтожили аэроразведчики подразделения К2.