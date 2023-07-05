Эшелоны с Т-90М: откуда Россия берет новые танки для войны в Украине и сколько их

Эшелон новых российских танков Т-90М "Прорыв" был замечен на железнодорожной станции в приграничье с Украиной. При этом на фронте все чаще встречают старые советские танки Т-54 и Т-62. Фокус узнавал, каким образом российскому военпрому удается изготавливать новые танки и какой для этого остался потенциал.

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Российское командование перебрасывает на фронт новые танки Т-90М. Целый эшелон был зафиксирован на железнодорожной станции Каменская в Ростовской области. Учитывая то, что боевые машины не были накрыты или замаскированы, противник специально акцентирует на этом внимание. По информации партизанского движения "Атеш", на железнодорожных платформах было замечено не менее 12 новых танков Т-90М.

Специалист в бронетанковой отрасли, отставной офицер танковых войск Николай Саламаха объясняет, что для полного понимания ситуации нужно иметь больше информации, по одному фото сложно делать выводы.

Эшелон с танками Т-90М на станции Каменская в Ростовской области, июль 2023 года Фото: Telegram Атеш

"Надо обладать полной информацией, чтобы детально оценивать ситуацию. Хотя бы то, каким был этот эшелон. Он может быть из десяти танков, то есть, одна танковая рота, или 60 — два танковых батальона", — говорит эксперт Фокусу.

Что известно о Т-90М "Прорыв"

Российский танк Т-90М "Прорыв" — самый новый и современный основной боевой танк в российской армии. Он стал заменой неудачному проекту "Армата", который так и не удалось довести до ума. Разработка Т-90М "Прорыв" началась в начале 2010-х годов, а уже через семь лет Минобороны РФ заключило договор на поставку этих танков в войска. Надо отметить, что Т-90М не является новейшей разработкой российских танкостроителей, это лишь глубокая модернизация советского танка Т-72. Однако машина получила башню новой формы и новый автомат заряжания пушки. Главным достоинством Т-90М стала современная бортовая электроника и комплексы динамической защиты.

Сотрудничество с французской компанией Thales позволило оснастить прицельные комплексы современными тепловизионными матрицами. Такие появились, в частности, в прицелах "Сосна-У". Вместе с электронной начинкой танк получил двигатель В-84МС, который является очередной модернизацией старого двигателя В-2, ставившегося еще на танки Т-34. Для поднятия мощности его постоянно форсируют.

Танк вооружается 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М-5, боекомплект составляет 40 снарядов, 22 из которых находятся непосредственно в автомате заряжания. Все эти обновления вкупе с маркетингом позволили называть Т-90М "Прорыв" уже традиционно для России — "лучшим танком в мире". Всего их было произведено около ста единиц. Производит эти танки только "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле.

Иностранные комплектующие в Т-90М "Прорыв"

На начало полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году российская оккупационная армия имела в своем распоряжении около 20 единиц Т-90М "Прорыв". Все они были уничтожены в первые месяцы боевых действий. Один из таких танков был просто брошен на поле боя в сентябре 2022 года в Харьковской области. Это дало возможность украинским специалистам более детально исследовать российский "лучший в мире танк". Тогда же было подтверждено, что Т-90М без западной электроники так и остается советским Т-72Б образца конца 80-х годов прошлого века.

Советские танки Т-72 являются основной базой для глубоких модернизаций российских производителей танков. Впоследствии их выдают за новые образцы вооружения

"Обследование трофейного образца Т-90М показало, что Россия не просто не производит электронику для него, но и пытается скрыть информацию о происхождении ее отдельных составляющих. Иногда ситуация доводится до абсурда — Россия просто выдает их за собственную разработку. Распиаренная система управления огнем "Калина" из российского имеет только маркировку", — рассказывал на брифинге представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба ВСУ Андрей Рудик.

Уже в 2023 году "лучший танк в мире" удивил новым аспектом своего качества. После попадания снаряда в новую, более защищенную башню Т-90М, у танка разошлись сварные швы. Что указывает на нарушение технологических норм производства или просто халатное отношение работников бронетанкового завода.

Кто производит танки в России

В начале года на фронте начали замечать старые советские танки Т-55, Т-54, Т-62. Одновременно на российских базах хранения начался процесс снятия с консервации этой техники. Вместе с тем работников "Уралвагонзавода" отправили в отпуска из-за отсутствия комплектующих для производства Т-90М. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объясняет, что появление новых эшелонов танков "Прорыв" не является чем-то экстраординарным — российский военпром не потерял возможностей к производству, хотя и значительно потерял в качестве.

"На хранении у РФ было несколько сотен танков Т-90А, которые можно модернизировать. Тот же "Уралвагонзавод" модернизирует Т-72 до Т-90. Но это процесс не серийный, больше искусственный. Россия не имеет возможностей для серийного производства танков, и дело не только в санкциях и отсутствии микросхем — на заводах нет штампов, необходимых запчастей и кадров. Например, вместо прицелов "Сосна-У" там перешли на старые образцы 1ПН96, а комплексы динамической защиты 4С23 "Реликт" меняют на 4С20 "Контакт-1", — рассказывает эксперт Фокусу.

Производитель Т-90М Прорыв — "Уралвагонзавод" отправил рабочих в отпуска из-за простоя производства Фото: Flickr

Николай Саламаха отмечает, что сейчас в РФ танками занимаются только четыре профильных завода. Так, "Уралвагонзавод", кроме танков Т-90М, модернизирует Т-72Б до модификации Т-72Б3. Сегодняшняя производительность по Т-90М — около 100-120 единиц в год. Завод в Стрельне под Санкт-Петербургом также модернизирует Т-72Б до модификации Т-72Б3. В Омске на "Омсктрансмаше" модернизируют танки Т-80Б до модификации Т-80БВМ. 103-й бронетанковый ремонтный завод в Атамоновке (Читинская область) занимается снятием с хранения и капитальным ремонтом танков Т-62М.

"Все вместе эти заводы могут давать около 120 танков в месяц, то есть, примерно 1400-1500 единиц в год. Замечу, что речь идет обо всех вместе танках — снятых с хранения, после капитального ремонта, модернизации и новых. Примерно столько же потеряла РФ в Украине. Полномасштабное вторжение в Украину РФ начала, имея в строю примерно 3700-3800 танков. И по данным Генштаба ВСУ, все это уничтожено. Из этого можно сделать вывод, что сейчас в строю российской армии только новые поступления — это новые танки, снятые с хранения и отремонтированные", — объясняет он Фокусу.

По информации сервиса Oryx, по состоянию на 4 июля 2023 года, российские войска потеряли в Украине 35 танков Т-90М.

Все танки Т-90М, которыми РФ вторглась в Украину после 24 февраля 2022 года, уже уничтожены на поле боя

По словам Саламахи, выведенные из боя танки пытаются эвакуировать для их дальнейшего ремонта. В зависимости от сложности повреждений — силами ремонтных батальонов или отправляют на бронетанковые заводы. На заводе ремонт может занять до трех месяцев, это, например, пробитие корпуса или башни. При этом эксперт отмечает, что сегодняшние российские танки значительно уступают по качеству аналогичным 2020-2021 года выпуска.

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