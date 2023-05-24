Российское вундерваффе. Куда подевались лазерные комплексы и гиперзвуковые ракеты Путина

Полномасштабное вторжение в Украину разрушило миф не только о второй армии мира, но и о величии русского оружия. В историю эта война уже вошла как битва высоких технологий против иллюзии пропаганды. Фокус узнавал, куда делось российское "супероружие" и стоит ли его ждать в будущем.

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Год назад российское военное руководство рассказало об использовании в Украине комплексов лазерного оружия "Задира", способных поражать врага на расстоянии 5 км. Использование подобных комплексов должно было сократить количество крылатых ракет. По словам Юрия Борисова, на тот момент — вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса РФ, комплексы уже поступали в армию. После этого заявления о российском "супер-оружии" больше никто не упоминал. Равно как и не видел его на поле боя.

Полномасштабная война в Украине стала главным разрушителем мифов о российском чудо-оружии, не имеющем аналогов в мире, а Владимир Путин, похоже, потерял неформальный титул крупнейшего "продавца ужасов" в мире.

В начале мая 2023 года украинские защитники неба сбили российскую ракету Х-47М2 "Кинжал", считавшуюся недостижимым для современных комплексов ПВО гиперзвуковым оружием. Уже через несколько дней стало известно об аресте трех ученых, имеющих непосредственное отношение к созданию российской программы гиперзвука. Их подозревают в государственной измене и публикации "лишней" информации в западных научных журналах. Примечательно, что в июне 2022 года был задержан и вскоре скончался в СИЗО Дмитрий Колкер, сотрудник того же научного заведения.

Мифический комплекс "Задира", об использовании которого не слышал никто, кроме российских чиновников Фото: Twitter

В апреле 2023 года был арестован начальник автобронетанковой службы РФ полковник Александр Денисов, обвиняемый в хищении двигателей для танков Т-90 — российской танкостроительной гордости. Контракты на продажу этого танка были подписаны с Азербайджаном, Алжиром, Сирией, Индией, Ираком, Туркменистаном, Угандой и Вьетнамом. По версии следствия, полковник с ноября 2021 года по апрель 2022 года похитил семь двигателей В-92С2, предназначенных для установки на танки Т-90.

По данным сервиса оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx, в Украине уже уничтожена 61 единица Т-90 в разных его модификациях.

Как РФ потратила все нефтедоллары на вооружение

С начала 2000-х годов РФ увеличила свои военные расходы до 3,9% от ВВП. Для сравнения, в странах НАТО этот показатель составляет 2,2%. Такому росту расходов способствовала ситуация на энергетическом рынке — цены на нефть и газ росли, а вместе с ними и продажи РФ. Интересно, что высокие цены на нефть позволяли РФ не только увеличивать расходы, но и наверстать потери от введенных санкций за военное вторжение в Грузию и аннексию Крыма. Наиболее громкие анонсы российского "супер-оружия" происходили во время военных аннексий и вторжений — Грузия, Украина, Сирия. Последнюю кремлевский режим вообще использовал как военный полигон для испытания своего вооружения в реальных условиях. Стоит вспомнить российский флешмоб с привлечением известных актеров и звезд шоу-бизнеса — мол, "Искандеры" санкций не боятся".

Примечательно, что именно в то время РФ начала испытывать проблемы с выполнением государственной программы вооружений. Объявленную Путиным программу перевооружения до 2020 года не удалось выполнить в срок, поэтому ее продлили еще на семь лет.

Перспективный истребитель пятого поколения Су-75 создан в одном экземпляре из пенопласта и картона Фото: Wikipedia

На этот период приходится российский парад несуществующего супер-оружия: танки проекта "Армата", лазерный комплекс "Пересвет", гиперзвуковая ракета "Кинжал" и морская версия гиперзвукового оружия "Циркон", последняя еще находится на этапе разработки. Гиперзвуковую ракету Х-47М2 "Кинжал" еще до презентации раскритиковали из-за того, что она не имеет отношения к гиперзвуку — разгонную скорость ракете дает сверхзвуковой истребитель МиГ-31К, чтобы она летела дальше с гиперзвуковой скоростью. Кроме того, "Кинжал" не может обходить особенности рельефа местности, на которой используется. Если вспоминать танк Т-90, то он также не является чем-то новым для российского ВПК и представляет собой глубокую модернизацию советского Т-72.

Стоит отметить, что среди всего вооружения, разработанного в РФ с 2000-х годов, нет ни одного сугубо оборонительного образца — все обновления производились под наступательно-атакующие задачи.

Есть ли потенциал у российского ВПК на новое вооружение

Технические характеристики некоторых образцов "супер-оружия" вообще не соответствуют законам физики и логики. Так было и с истребителем пятого поколения Су-57, существующим только на бумаге, перспективным многофункциональным истребителем Су-75 Checkmate, изготовленным из пенопласта для демонстрации на выставке, мифическим ЗРК С-500, торпедой "Посейдон", прототип которой оказался похожим на обычную водопроводную трубу большого диаметра.

"До начала полномасштабного вторжения в Украину Россия могла заявлять самые фантастические характеристики для собственного вооружения, прекрасно понимая, что их вряд ли кто-то сможет проверить. Тогда мир не думал и не готовился к войне на европейском континенте. Одно дело — применять свои новинки в Сирии, где противник не имел средств для противодействия, а другое — масштабная военная операция, даже не военная кампания. На фоне этих мифических качеств и хорошо построенного маркетинга Москве удавалось продавать свои вооружения странам Азии и Африки", — рассказывает Фокусу бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

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Эксперт напоминает, что у РФ давно нет своих технологий и разработок, а тотальная коррупция в оборонном секторе сейчас пожинает свои плоды. Вскрылись просто колоссальные хищения на оборонных программах, когда под выделенное финансирование поднимались старые архивные чертежи, которые потом выдавались за новые разработки. Все новое российское — это хорошо перекрашенное старое.

Ракета Х-47М2 "Кинжал" не может в гиперзвук без самолета-ускорителя Фото: Министерство обороны РФ

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, российская оборонная промышленность — это крупный "потемкинский ВПК", создающий лишь иллюзию, при этом не способный сделать ничего современного и технологичного. Она функционирует по принципу использования старых советских наработок, которым, благодаря западным технологиям, постоянно улучшали технические характеристики. Коваленко отмечает, что коррупция и манипуляции со статистикой поставили Кремль в такие условия, что там уже не понимают реальную картину.

"Смотрите, на примере самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С". В РФ заявляли, что имеют на вооружении 850 единиц, пока задокументировано, что в Украине уничтожили 150, отсюда вопрос — где еще 700, которые необходимы на поле боя? У этой САУ две модернизации — 2С19М1 и 2С19М2, которые выполнены на базе главной 2С19. Так вот, российские чиновники выдавали и записывали каждую модернизацию как новое изделие. Таким образом увеличивали количество на бумаге", — рассказывает Фокусу Коваленко.

Эксперт отмечает, что разработки "чудо-оружия" — это глубокая модернизация советских наработок, ракеты — еще советских времен, даже в относительно новом "Кинжале" используют боевую часть бетонобойной авиационной бомбы БЕТАБ 500.

Опрошенные Фокусом эксперты уверяют, что ждать в будущем от РФ какого-нибудь прорыва в производстве нового высокотехнологичного вооружения не стоит. Страна на долгое время утратила свой потенциал из-за закрытого доступа к западным технологиям.

"Если доступ к деньгам там еще сохраняется, то возможности получить ресурсы уже нет. Микросхемы и высокотехнологичные комплектующие там не способны производить, остается рассчитывать только на контрабанду — серые схемы, завоз в дипломатической почте, а это отнюдь не для массового производства. Если в 2000-2010-е годы, когда РФ имела возможности, они ничего не создали, то сейчас и подавно не сделают", — прогнозирует Ступак.

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