Новые Т-90 — очередной российский фейк. Как Москва пытается имитировать производства танков

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Недавно подтвердились мои слова, что Россия не производит танки Т-80 с нуля. Подтвердил их, как бы это забавно не звучало, гендиректор "Уралвагонзавода" Потапов, который заявил о намерении возобновить производство Т-80 на "Омскктрансмаше" с нуля. Но самое интересное то, что производство с нуля Т-80 прекратилось еще в 1998 году, вместе с Т-72. И на сегодняшний день информации о том, что УВЗ может производить Т-72 с нуля, так и не поступало.

Но что же до Т-90? Ведь о них я также регулярно писал, что производства с нуля на УВЗ этих танков нет с 2011 года. Недавно в одном из российских пропагандистских сюжетов была показана башня Т-90М "Прорыв" под №192. Это создало целую цепочку неправильных оценок увиденного, вплоть до утверждений, что на УВЗ в год выпускается до 200 танков Т-90.

На самом деле, у меня есть сомнения относительно выпуска с нуля собранных Т-90, особенно с учетом имеющегося опыта анализа производства на предприятиях ВПК РФ. В частности, модернизируемую технику — Т-72, Т-80, Мста-С и так далее, выдавали за "новую". Кроме того, подтверждения информации о том, что в цехах УВЗ ведется сборка Т-90 с нуля, у меня нет. По разным оценкам, в России в эксплуатации и хранении находилось до 600 танков Т-90 различных модификаций. Причем, на хранении — от 250 до 300.

За время полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска, согласно верифицированным данным, потеряли 85 танков Т-90 модификаций А/АК/С/М "Прорыв". Согласно не верифицированной информации, потери превысили 120 единиц. Таким образом, Россия потеряла более 1/6 от своего потенциала Т-90, но вполне может себе позволить модернизацию имеющихся и снятых с хранения Т-90А до уровня Т-90М "Прорыв" в течение ближайших 2-3 лет. Имитация производства и не более.

И еще — вашему вниманию фото "новенького", вот прямо в масле, танка Т-90М "Прорыв". Если присмотреться, то можно увидеть номер и год выпуска. 1994 год. Т-90М "Прорыв" 1994 года выпуска? Как много же я пропустил!

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