Остин уходит, как слабак: почему министр обороны США не желает видеть и слышать очевидного

Related video

Генерация нелепых заявлений от министра обороны США Ллойда Остина продолжается.

После того, как глава Пентагона не увидел присутствия военных КНДР в России, а через неделю таки увидел, но заявил, что в Пентагоне не знают, что они там делают, он повторил нарратив о том, что: "США не дают Украине разрешение наносить удары по РФ ракетами большой дальности ATACMS, поскольку места базирования российских ВКС уже находятся вне зоны их досягаемости".

Недавно... в материале "Пентагон и западные СМИ озвучили ложь о причине запрета ударов вглубь России. Что сейчас с тактической авиацией врага" я отмечал, что такие заявления лживы и, как минимум, профнепригодны.

Я так понимаю, Ллойд Остин решил завершить свою карьеру министра обороны США как абсолютно профнепригодный офицер высшего ранга с гипертрофированной латентной позицией формата: "Мне остался месяц до пенсии!"? Отличная перспектива.

Остин в преддверии пенсии очень осторожен Фото: Минобороны США

"Не наносите удары по российским НПЗ", "Северокорейских военных нет в России, а если есть, то мы не понимаем, зачем они там", "Зачем бить по авиабазам России ATACMS, там нет российской авиации" — вот они, перлы от профнепригодного министра обороны, страны, которая должна демонстрировать решительность и готовность противостояния с тоталитарными режимами и диктатурами...

Да, есть такое понятие, как политкорректность и фактаж, однако сильные исторические лидеры были сильны своей решительностью, без этих эфемерных условностей.

Мог бы войти в историю как победитель, а войдет, как слабак.

Рузвельт, Черчилль, Трумэн, Тэтчер, Рейган... была эпоха, но живем мы в мире аморфных и бесхребетных слабаков. Позор западному миру, шанс для деспотии и тоталитаризма. Толерастия никогда не победит тоталитаризм.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно