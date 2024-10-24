Остін іде, як слабак: чому міністр оборони США не бажає бачити і чути очевидного

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Генерація недолугих заяв від міністра оборони США Ллойда Остіна продовжується.

Після того, як голова Пентагону не побачив присутності військових КНДР у Росії, а через тиждень таки побачив, але заявив, що у Пентагоні не знають, що вони там роблять, він повторив наратив про те, що: "США не дають Україні дозвіл завдавати удари по РФ ракетами великої дальності ATACMS, оскільки місця базування російських ВКС вже знаходяться поза зоною їхньої досяжності".

Нещодавно… в матеріалі "Пентагон і західні ЗМІ озвучили брехню про причину заборони ударів углиб росії. Що зараз з тактичною авіацією ворога" я зазначав, що такі заяви брехливі та, як мінімум, профнепридатні.

Я так розумію, Ллойд Остін вирішив завершити свою кар’єру міністра оборони США як абсолютно профнепридатний офіцер вищого рангу з гіпертрофованою латентною позицією формату: "Мені залишився місяць до пенсії!"? Чудова перспектива.

Остін напередодні пенсії дуже обережний Фото: Міноборони США

"Не завдавайте ударів по російським НПЗ", "Північнокорейських військових немає в Росії, а якщо є, то ми не розуміємо, навіщо вони там", "Навіщо бити по авіабазах Росії ATACMS, там немає російської авіації" – ось вони, перли від профнепридатного міністра оборони, країни, яка має демонструвати рішучість та готовність протистояння з тоталітарними режимами та диктатурами…

Так, є таке поняття, як політкоректність і фактаж, проте сильні історичні лідери були сильні своєю рішучістю, без цих ефемерних умовностей.

Міг би увійти в історію як переможець, а увійде, як слабак.

Рузвельт, Черчилль, Трумен, Тетчер, Рейган… була епоха, але живемо ми у світі аморфних та безхребетних слабаків. Ганьба західного світу, шанс для деспотії та тоталітаризму. Толерастія ніколи не переможе тоталітаризм.

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