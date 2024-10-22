Таємно про надважливе: яке послання від Байдена привіз Зеленському очільник Пентагона

У понеділок, 21 жовтня, в Києві з неанонсованим візитом перебував глава Пентагона Ллойд Остін, який провів закриту зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Що показав приїзд до України міністра оборони США, а що залишилось за кадром, з’ясовував Фокус.

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Про приїзд до української столиці глави американського Пентагона стало відомо з відповідного допису в Х (Twitter) Ллойда Остіна. "Я повертаюся в Україну вчетверте як міністр оборони, демонструючи, що США разом з міжнародною спільнотою продовжують підтримувати Україну", — написав він. Водночас жодних деталей Ллойд Остін не навів.

Натомість The Wall Street Journal та CNN практично в один голос повідомили, що очільник Пентагона прибув до Києва, оскільки майбутнє допомоги США Україні "залежить від президентських виборів у Сполучених Штатах, а Росія продовжує досягати невеликих, але постійних успіхів на фронті".

Як у Путіна відреагували на приїзд Остіна до Києва

За підсумками зустрічі з главою Пентагона Володимир Зеленський розповів, що обговорював з американським гостем питання оборонних пріоритетів, підготовки до зими та розширення використання далекобійної зброї. До того ж, за словами президента, вони з Остіном "зосередились на зусиллях щодо збільшення виробництва ударних безпілотників, крилатих ракет, артилерійських снарядів та систем ППО".

"Остін підтвердив, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати безпекову підтримку в межах чинної оборонної угоди між нашими країнами", — зазначив глава держави. Крім того, додав Зеленський, очільник Пентагона повідомив про плани скликати нову зустріч у форматі "Рамштайн".

"Я підкреслив важливість наших нещодавніх переговорів із президентом Байденом, під час яких ми обговорили наш План перемоги та подальші зусилля щодо зміцнення оборони України", — акцентував Зеленський. Він також подякував Ллойду Остіну за новий пакет оборонної допомоги Україні на суму $400 млн, який включає боєприпаси, військове обладнання та озброєння.

На візит Остіна до Києва вже відреагували у Москві. Зокрема, посол з особливих доручень МЗС РФ Родіон Мірошник висловив думку, що глава Пентагона приїздив до України з неоголошеним візитом, "щоб оцінити адекватність Володимира Зеленського у зв’язку з його необґрунтованими вимогами щодо військової допомоги Києву і щоб уникнути нових сюрпризів напередодні виборів". Російський дипломат підкреслив, що Ллойд Остін, ймовірно, прагне наразі надати зобов’язанням Вашингтона перед Києвом форму "гучних, але порожніх гасел", щоб не викликати роздратування в американських платників податків та обмежити спроби Зеленського "вимаганнями втручатися у передвиборчу кампанію демократів".

Тим часом думки експертів, з якими поспілкувався Фокус, стосовно ймовірних прихованих мотивів візиту міністра оборони США до Києва, розійшлися.

Остін повідомив Зеленському про вікно можливостей для Києва

Зокрема, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус у розмові з Фокусом зазначає: "Я думаю, що основна причина візиту Остіна полягала в тому, щоб дати чітку візію того, що відбуватиметься у період між 5 листопада, коли у США пройдуть президентські вибори, та 20 січня 2025 року, коли відбудеться інаугурація наступного американського президента. Наразі Байден до виборів його наступниці, як він вважає, робить відносно України досить обережні заяви і рухи. Але після 5 листопада для Києва відкривається вікно можливостей і Байден розуміє, що увійде в підручники історії, зокрема й тим, що встигне зробити до 20 січня включно. І в цьому контексті слід нагадати про зарезервовані у США $8 млрд на допомогу Україні. Тому, я думаю, Остін якраз і приїхав для того, щоб пояснити ось зараз, мовляв, не чекайте чогось суттєвого до 5 листопада, а вже після виборів політика Білого дому стане більш прозорою і рішучою".

Володимир Зеленський розповів, що обговорював з американським гостем питання оборонних пріоритетів Фото: Getty Images

Зазначивши, що засідання групи "Рамштайн" на рівні лідерів країн-учасниць перенесли саме через те, що Байден "хоче там бути присутнім особисто", експерт додав: "Щось мені підказує, що "Рамштайн" відбудеться вже після 5 листопада і Байден там неодмінно буде. Більше того, я думаю, що ми почуємо від нього більше конкретики щодо євроатлантичних перспектив України. Так, ми всі давно чекаємо в цьому напрямку конкретики від Байдена. І на мій погляд, на "Рамштайні" у листопаді ми її — конкретику — врешті-решт почуємо. Гадаю, будуть окреслені чіткі механізми про початок процесу приєднання України до НАТО. Поряд з тим, маємо бути реалістами і усвідомлювати, що процес цей завершиться лише по завершенню повномасштабної війни".

Іван Ус також вважає, що під час нинішнього візиту до Києва Ллойд Остін обговорював "план перемоги" Зеленського і "Вашингтон його, скоріше за все, підтримає". "Напевно, що якісь застереження щодо "плану перемоги" матимуть місце, але це не буде критика. В плані, як відомо, є пункт щодо вимушеної присутності України на території РФ і я очікую, що цей кейс також не буде критикуватися. Сподіваюся, партнери чітко і недвозначно висловлять своє розуміння ситуації", — констатує експерт.

Візит Ллойда Остіна до Києва він називає "дуже важливим" в тому сенсі, що Україні вкрай необхідне було чітке розуміння, що буде далі після американських виборів і "глава Пентагона очевидно розставив усі крапки над "і".

Глава Пентагона приїхав розказати, як США реагуватимуть на участь КНДР у війні

Виносячи за дужки офіційну інформацію щодо візиту глави Пентагона до Києва, політолог Петро Олещук у розмові з Фокусом акцентує: "На моє переконання, ключове питання, яке в ході свого візиту до України піднімав Остін, стосується фактичного вступу в російсько-українську війну Північної Кореї, що в перспективі може привести до війни світової. Чому? Тому що мова тут вже йде про цілеспрямоване формування військових альянсів на чолі з Росією і їхній вступ у війну. Очевидно, що при таких розкладах виникає питання, яким чином Захід на це все має реагувати".

Експерт: "Ключове питання, яке в ході свого візиту до України піднімав Остін, стосується фактичного вступу в російсько-українську війну Північної Кореї" Фото: Getty Images

Наголосивши, що закривати очі на те, що відбувається — "це геть не той шлях, якого від США очікує весь цивілізований світ", політолог підкреслив: "Частина цього цивілізованого світу, зокрема, Південна Корея, вже розглядає питання надання Україні наступальної зброї, а також відправлення своїх військових. Це питання зі зрозумілих причин турбує Сеул і також не може не турбувати Захід, оскільки достеменно невідомо, чим Путін буде розплачуватися з Пхеньяном. Цілком можливо, це будуть не лише гроші чи нафта, а й військові технології, авіація, якої КНДР дуже сильно наразі не вистачає. Власне, КНДР не може наступати на Південну Корею, передусім через відсутність авіації. А що якщо завтра авіація буде? Тобто, питань дуже багато і тут йдеться про достатньо великі ризики для Заходу. Плюс до цього, вже найближчим часом Росія підпише з Іраном таку ж саму угоду про стратегічну співпрацю, яку нещодавно Путін підписав з Кім Чен Ином".

Зазначивши, що РФ наразі формує довкола себе військовий альянс, який складається із "сумнівних режимів", Петро Олещук констатував: "Кожен з цих сумнівних режимів є ворогом Заходу в цілому і США, зокрема. Але в Сполучених Штатах політичну погоду наразі роблять президентські вибори і очевидно, що питання ймовірної ескалації надто чутливо сприймаються чинною американською адміністрацією, яка не хоче давати додаткові козирі критики в руки Трампа. Відштовхуючись від цього, можна припустити, що Остін приїхав поділитися інформацією щодо подальших кроків і відповідей Вашингтону, пов’язаних із вступом у російсько-українську війну КНДР".

На переконання Петра Олещука, привезена особисто очільником Пентагона до України інформація "буде максимально утаємниченою" до 5 листопада, після чого, "та й то лише частково", вона стане надбанням громадськості.

Принагідно зауважимо, що у вівторок, 22 жовтня офіційний Пхеньян вперше прокоментував інформацію щодо участі своїх військ у російсько-українській війні. Зокрема, представництво КНДР при ООН назвало такі заяви "безпідставними, стереотипними чутками, метою яких є очорнення КНДР і підрив легітимних, дружніх і партнерських відносин між КНДР та Росією".