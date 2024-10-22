Тайно о сверхважном: какое послание от Байдена привез Зеленскому глава Пентагона

В понедельник, 21 октября, в Киеве с неанонсированным визитом находился глава Пентагона Ллойд Остин, который провел закрытую встречу с президентом Владимиром Зеленским. Что показал приезд в Украину министра обороны США, а что осталось за кадром, выяснял Фокус.

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О приезде в украинскую столицу главы американского Пентагона стало известно из соответствующего сообщения в Х (Twitter) Ллойда Остина. "Я возвращаюсь в Украину в четвертый раз как министр обороны, демонстрируя, что США вместе с международным сообществом продолжают поддерживать Украину", — написал он. При этом никаких деталей Ллойд Остин не привел.

Зато The Wall Street Journal и CNN практически в один голос сообщили, что глава Пентагона прибыл в Киев, поскольку будущее помощи США Украине "зависит от президентских выборов в Соединенных Штатах, а Россия продолжает достигать небольших, но постоянных успехов на фронте".

Как у Путина отреагировали на приезд Остина в Киев

По итогам встречи с главой Пентагона Владимир Зеленский рассказал, что обсуждал с американским гостем вопросы оборонных приоритетов, подготовки к зиме и расширения использования дальнобойного оружия. Между тем, по словам президента, они с Остином "сосредоточились на усилиях по увеличению производства ударных беспилотников, крылатых ракет, артиллерийских снарядов и систем ПВО".

"Остин подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать поддержку в сфере безопасности в рамках действующего оборонного соглашения между нашими странами", — отметил глава государства. Кроме того, добавил Зеленский, глава Пентагона сообщил о планах созвать новую встречу в формате "Рамштайн".

"Я подчеркнул важность наших недавних переговоров с президентом Байденом, во время которых мы обсудили наш План победы и дальнейшие усилия по укреплению обороны Украины", — акцентировал Зеленский. Он также поблагодарил Ллойда Остина за новый пакет оборонной помощи Украине на сумму $400 млн, который включает боеприпасы, военное оборудование и вооружение.

На визит Остина в Киев уже отреагировали в Москве. В частности, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник высказал мнение, что глава Пентагона приезжал в Украину с необъявленным визитом, "чтобы оценить адекватность Владимира Зеленского в связи с его необоснованными требованиями по военной помощи Киеву и чтобы избежать новых сюрпризов накануне выборов". Российский дипломат подчеркнул, что Ллойд Остин, вероятно, стремится сейчас придать обязательствам Вашингтона перед Киевом форму "громких, но пустых лозунгов", чтобы не вызвать раздражение у американских налогоплательщиков и ограничить попытки Зеленского "требованиями вмешиваться в предвыборную кампанию демократов".

Между тем мнения экспертов, с которыми пообщался Фокус, относительно вероятных скрытых мотивов визита министра обороны США в Киев, разошлись.

Остин сообщил Зеленскому об окне возможностей для Киева

В частности, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус в разговоре с Фокусом отмечает: "Я думаю, что основная причина визита Остина заключалась в том, чтобы дать четкое видение того, что будет происходить в период между 5 ноября, когда в США пройдут президентские выборы, и 20 января 2025 года, когда состоится инаугурация следующего американского президента. Сейчас Байден до выборов его преемницы, как он считает, делает в отношении Украины достаточно осторожные заявления и движения. Но после 5 ноября для Киева открывается окно возможностей и Байден понимает, что войдет в учебники истории, в том числе и тем, что успеет сделать до 20 января включительно. И в этом контексте следует напомнить о зарезервированных в США $8 млрд на помощь Украине. Поэтому, я думаю, Остин как раз и приехал для того, чтобы объяснить вот сейчас, мол, не ждите чего-то существенного до 5 ноября, а уже после выборов политика Белого дома станет более прозрачной и решительной".

Владимир Зеленский рассказал, что обсуждал с американским гостем вопросы оборонных приоритетов Фото: Getty Images

Отметив, что заседание группы "Рамштайн" на уровне лидеров стран-участниц перенесли именно из-за того, что Байден "хочет там присутствовать лично", эксперт добавил: "Что-то мне подсказывает, что "Рамштайн" состоится уже после 5 ноября и Байден там непременно будет. Более того, я думаю, что мы услышим от него больше конкретики относительно евроатлантических перспектив Украины. Да, мы все давно ждем в этом направлении конкретики от Байдена. И на мой взгляд, на "Рамштайн" в ноябре мы ее — конкретику — в конце концов услышим. Думаю, будут очерчены четкие механизмы о начале процесса присоединения Украины к НАТО. Вместе с тем должны быть реалистами и осознавать, что процесс этот завершится только по завершению полномасштабной войны".

Иван Ус также считает, что во время нынешнего визита в Киев Ллойд Остин обсуждал "план победы" Зеленского и "Вашингтон его, скорее всего, поддержит". "Наверное, что какие-то предостережения относительно "плана победы" будут иметь место, но это не будет критика. В плане, как известно, есть пункт о вынужденном присутствии Украины на территории РФ и я ожидаю, что этот кейс также не будет критиковаться. Надеюсь, партнеры четко и недвусмысленно выразят свое понимание ситуации", — констатирует эксперт.

Визит Ллойда Остина в Киев он называет "очень важным" в том смысле, что Украине крайне необходимо было четкое понимание, что будет дальше после американских выборов и "глава Пентагона, очевидно, расставил все точки над "і".

Глава Пентагона приехал рассказать, как США будут реагировать на участие КНДР в войне

Вынося за скобки официальную информацию относительно визита главы Пентагона в Киев, политолог Петр Олещук в разговоре с Фокусом акцентирует: "По моему убеждению, ключевой вопрос, который в ходе своего визита в Украину поднимал Остин, касается фактического вступления в российско-украинскую войну Северной Кореи, что в перспективе может привести к войне мировой. Почему? Потому что речь здесь уже идет о целенаправленном формировании военных альянсов во главе с Россией и их вступлении в войну. Очевидно, что при таких раскладах возникает вопрос, каким образом Запад на это все должен реагировать".

Эксперт: "Ключевой вопрос, который в ходе своего визита в Украину поднимал Остин, касается фактического вступления в российско-украинскую войну Северной Кореи" Фото: Getty Images

Подчеркнув, что закрывать глаза на происходящее — "это совсем не тот путь, которого от США ожидает весь цивилизованный мир", политолог подчеркнул: "Часть этого цивилизованного мира, в частности Южная Корея, уже рассматривает вопрос предоставления Украине наступательного оружия, а также отправки своих военных. Этот вопрос по понятным причинам беспокоит Сеул и также не может не беспокоить Запад, поскольку доподлинно неизвестно, чем Путин будет расплачиваться с Пхеньяном. Вполне возможно, это будут не только деньги или нефть, но и военные технологии, авиация, которой КНДР очень сильно сейчас не хватает. Собственно, КНДР не может наступать на Южную Корею прежде всего из-за отсутствия авиации. А что если завтра авиация будет? То есть вопросов очень много и здесь речь идет о достаточно больших рисках для Запада. Плюс к этому уже в ближайшее время Россия подпишет с Ираном такое же соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое недавно Путин подписал с Ким Чен Ыном".

Отметив, что РФ сейчас формирует вокруг себя военный альянс, который состоит из "сомнительных режимов", Петр Олещук констатировал: "Каждый из этих сомнительных режимов является врагом Запада в целом и США в частности. Но в Соединенных Штатах политическую погоду сейчас делают президентские выборы и очевидно, что вопросы возможной эскалации слишком чувствительно воспринимаются действующей американской администрацией, которая не хочет давать дополнительные козыри критики в руки Трампа. Отталкиваясь от этого, можно предположить, что Остин приехал поделиться информацией относительно дальнейших шагов и ответов Вашингтона, связанных со вступлением в российско-украинскую войну КНДР".

По убеждению Петра Олещука, привезенная лично главой Пентагона в Украину информация "будет максимально засекреченной" до 5 ноября, после чего, "и то лишь частично", она станет достоянием общественности.

Попутно заметим, что во вторник, 22 октября официальный Пхеньян впервые прокомментировал информацию об участии своих войск в российско-украинской войне. В частности, представительство КНДР при ООН назвало такие заявления "безосновательными, стереотипными слухами, целью которых является очернение КНДР и подрыв легитимных, дружеских и партнерских отношений между КНДР и Россией".