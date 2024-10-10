"Динамика мрачна": Украина на распутье из-за выборов в США, — The Economist

По словам журналистов, Украина подходит к концу третьего года полномасштабной войны. Россия добивается мучительных, но успехов. Перспективы мира кажутся отдаленными. Стратегия президента РФ Владимира Путина заключается в том, чтобы "переждать", пока Запад устанет.

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил США в сентябре и представил свой план победы американским политикам. Поездка прошла не очень хорошо. Об этом пишет издание The Economist.

По словам журналистов, Зеленский провел, казалось бы, позитивные встречи с кандидатами на пост президента Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Результат выборов окажет большое влияние на поддержку США Украины. При этом ни один из кандидатов не предложил конкретной стратегии или убедительного плана относительно динамики поддержки Киева в войне против РФ.

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Издание пишет, что "динамика мрачна". Так, Украина подходит к концу третьего года полномасштабной войны. Россия добивается мучительных, но успехов. Перспективы мира кажутся отдаленными. Стратегия президента РФ Владимира Путина заключается в том, чтобы "переждать", пока Запад устанет.

Журналисты отметили, что после выборов Штатам предстоят тяжелые решения относительно помощи Украине. Республиканцы прохладнее относятся к Украине. А потому, если они возьмут полный контроль в Вашингтоне, то Украине столкнется с более сложной ситуацией.

Как сообщается, если выиграет Трамп, то неизвестно, кого он наделит высшими полномочиями: интернационалистов или изоляционистов.

Издание пишет, что даже сейчас в Белом доме не верят, что Украина сможет вернуть оккупированные территории военным путем. Поэтому потребуются переговоры с Россией. Однако обещания Трампа быстро закончить войну неправдоподобны.

В материале говорится, что ни Зеленский, ни партнеры Украины в Европе или США не сформулировали реалистичный план того, как выиграть войну. Россия слабее Украины и Европы, однако надеется пережить их.

Напомним, спикер Зеленского рассказал о реакции Запада на "план победы". Сергей Никифоров утверждает, что в США "план победы" приняли с большим интересом и взяли его в работу.

Также во время встречи Трамп рассказал Зеленскому о своих отношениях с Путиным. Он сказал, что быстро закончит войну в Украине, если станет президентом США еще раз.