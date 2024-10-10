"Динаміка похмура": Україна на роздоріжжі через вибори у США, — The Economist

За словами журналістів, Україна добігає кінця третього року повномасштабної війни. Росія домагається болісних, але успіхів. Перспективи миру здаються віддаленими. Стратегія президента РФ Володимира Путіна полягає в тому, щоб "перечекати", поки Захід втомиться.

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Президент України Володимир Зеленський відвідав США у вересні і представив свій план перемоги американським політикам. Поїздка пройшла не дуже добре. Про це пише видання The Economist.

За словами журналістів, Зеленський провів, здавалося б, позитивні зустрічі з кандидатами на пост президента Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. Результат виборів матиме великий вплив на підтримку США України. При цьому жоден із кандидатів не запропонував конкретної стратегії або переконливого плану щодо динаміки підтримки Києва у війні проти РФ.

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Видання пише, що "динаміка похмура". Так, Україна підходить до кінця третього року повномасштабної війни. Росія домагається болісних, але успіхів. Перспективи миру здаються віддаленими. Стратегія президента РФ Володимира Путіна полягає в тому, щоб "перечекати", поки Захід втомиться.

Журналісти зазначили, що після виборів на Штати чекають важкі рішення щодо допомоги Україні. Республіканці прохолодніше ставляться до України. А тому, якщо вони візьмуть повний контроль у Вашингтоні, то Україна зіткнеться з більш складною ситуацією.

Як повідомляється, якщо виграє Трамп, то невідомо, кого він наділить вищими повноваженнями: інтернаціоналістів чи ізоляціоністів.

Видання пише, що навіть зараз у Білому домі не вірять, що Україна зможе повернути окуповані території військовим шляхом. Тому будуть потрібні переговори з Росією. Однак обіцянки Трампа швидко закінчити війну неправдоподібні.

У матеріалі йдеться про те, що ні Зеленський, ні партнери України в Європі чи США не сформулювали реалістичний план того, як виграти війну. Росія слабша за Україну та Європу, проте сподівається пережити їх.

Нагадаємо, спікер Зеленського розповів про реакцію Заходу на "план перемоги". Сергій Нікіфоров стверджує, що в США "план перемоги" прийняли з великим інтересом і взяли його в роботу.

Також під час зустрічі Трамп розповів Зеленському про свої стосунки з Путіним. Він сказав, що швидко закінчить війну в Україні, якщо стане президентом США ще раз.