Путін 7 разів розмовляв з Трампом телефоном: в Кремлі відреагували

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав повідомлення про ймовірні розмови Путіна з Трампом "типовою дезінформацією".

Related video

Президент РФ Володимир Путін не розмовляв сім разів телефоном протягом 2021-2024 років з колишнім президентом США Дональдом Трампом. Про це в коментарі російському пропагандистському виданню "РБК" заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Ні, це не так", — відповів Пєсков на питання, чи зідзвонювались Путін та Трамп.

Перед цим у коментарі The New York Times Пєсков також заперечував цю інформацію.

"Це типова дезінформація в контексті передвиборчої політичної кампанії", — зазначив Пєсков.

Водночас видання The Washington Post з посиланням на книгу Боба Вудворда "Війна" повідомило, що кандидат у президенти США Дональд Трамп щонайменше один раз проводив телефонну розмову з Володимиром Путіним від початку 2024 року.

У книзі йдеться про те, що на початку 2024 року Трамп наказав помічникові покинути свій офіс у Мар-а-Лаго, щоб він міг провести приватну телефонну розмову з президентом РФ.

Про що говорили сторони у книзі не уточнюється, проте в її тексті зазначається, що неназваний помічник Трампа стверджував, що експрезидент США міг розмовляти з Путіним щонайменше сім разів відтоді, як сплив термін його президентських повноважень у 2021 році.

Нагадаємо, у цій же книзі Боба Вудворда йдеться про те, що Камала Гарріс переконувала Зеленського створити план дій на випадок його вбивства росіянами.

24 вересня у Кремлі прокоментували слова Зеленського про те, що війна може скоро закінчитися.