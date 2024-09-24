У Кремлі прокоментували слова Зеленського про те, що війна може скоро закінчитися
Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що так звана "СВО" завершиться, коли буде досягнуто її цілі.
У Кремлі відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського, що кінець війни набагато ближчий, ніж "багато хто думає". Утім, відреагував не сам Володимир Путін, а його прессекретар Дмитро Пєсков, заявивши, що в РФ усе ще хочуть досягти "цілей СВО", як вони називають повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Про це пише ТАСС.
"Будь-яка війна — вона так чи інакше завершується миром", — прокоментував представник Кремля заяви президента України Володимира Зеленського.
"Для нас абсолютно безальтернативним є досягнення наших поставлених цілей. Щойно цих цілей буде досягнуто тим чи іншим шляхом, спеціальна військова операція буде завершена", — повідомив Пєсков.
Цілі так званої "СВО" (Спеціальної військової операції) перераховував Володимир Путін.
- Демілітаризація України, тобто юридично закріплений статус України як нейтральної держави, на території якої не будуть розміщені ударні ракетні комплекси НАТО, спрямовані на Росію, а сама Україна, ставши нейтральною, не буде проводити лінію на вступ до цього Альянсу. Водночас Росія не ставить завданням вступ України до ОДКБ.
- Денацифікація України, тобто надання російській мові конституційного статусу другої державної і, у зв'язку з цим, скасування всіх "дискримінаційних" законів, ухвалених парламентом України в останні вісім років (після 2014 року) щодо російської мови.
- Вийти на кордони Донецької та Луганської областей.
Утім, цілі війни в Україні багаторазово змінювалися і залишалися недосяжними, оскільки в НАТО вступили Швеція і Фінляндія, максимально присунувши кордони Північноатлантичного альянсу до РФ, Україна отримала озброєння від європейських союзників і США, а українська мова поступово витісняє російську навіть там, де вона була тривалий час превалюючою.
Нагадаємо, свою заяву про кінець війни Зеленський зробив в інтерв'ю телекомпанії ABC. Водночас політик назвав способом розв'язання ситуації "план перемоги", який базується на запропонованій Зеленським же "формулі миру".
Москва багаторазово критикувала "формулу", яку просуває Київ, як нереалістичну, і висувала власний план, який у Києві вважають "капітуляцією".