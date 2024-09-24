У Кремлі прокоментували слова Зеленського про те, що війна може скоро закінчитися

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що так звана "СВО" завершиться, коли буде досягнуто її цілі.

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У Кремлі відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського, що кінець війни набагато ближчий, ніж "багато хто думає". Утім, відреагував не сам Володимир Путін, а його прессекретар Дмитро Пєсков, заявивши, що в РФ усе ще хочуть досягти "цілей СВО", як вони називають повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Про це пише ТАСС.

"Будь-яка війна — вона так чи інакше завершується миром", — прокоментував представник Кремля заяви президента України Володимира Зеленського.

"Для нас абсолютно безальтернативним є досягнення наших поставлених цілей. Щойно цих цілей буде досягнуто тим чи іншим шляхом, спеціальна військова операція буде завершена", — повідомив Пєсков.

Цілі так званої "СВО" (Спеціальної військової операції) перераховував Володимир Путін.

Демілітаризація України, тобто юридично закріплений статус України як нейтральної держави, на території якої не будуть розміщені ударні ракетні комплекси НАТО, спрямовані на Росію, а сама Україна, ставши нейтральною, не буде проводити лінію на вступ до цього Альянсу. Водночас Росія не ставить завданням вступ України до ОДКБ.

Денацифікація України, тобто надання російській мові конституційного статусу другої державної і, у зв'язку з цим, скасування всіх "дискримінаційних" законів, ухвалених парламентом України в останні вісім років (після 2014 року) щодо російської мови.

Вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Утім, цілі війни в Україні багаторазово змінювалися і залишалися недосяжними, оскільки в НАТО вступили Швеція і Фінляндія, максимально присунувши кордони Північноатлантичного альянсу до РФ, Україна отримала озброєння від європейських союзників і США, а українська мова поступово витісняє російську навіть там, де вона була тривалий час превалюючою.

Нагадаємо, свою заяву про кінець війни Зеленський зробив в інтерв'ю телекомпанії ABC. Водночас політик назвав способом розв'язання ситуації "план перемоги", який базується на запропонованій Зеленським же "формулі миру".

Москва багаторазово критикувала "формулу", яку просуває Київ, як нереалістичну, і висувала власний план, який у Києві вважають "капітуляцією".