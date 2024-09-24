В Кремле прокомментировали слова Зеленского о том, что война может скоро закончиться

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что так называемая "СВО" завершится, когда будут достигнуты ее цели.

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В Кремле отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского, что конец войны гораздо ближе, чем "многие думают". Впрочем, отреагировал не сам Владимир Путин, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков, заявив, что в РФ все еще хотят достичь "целей СВО", как они называют полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

"Любая война — она так или иначе завершается миром", — прокомментировал представитель Кремля заявления президента Украины Владимира Зеленского.

"Для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, специальная военная операция будет завершена", — сообщил Песков.

Цели так называемой "СВО" (Специальной военной операции) перечислял Владимир Путин.

Демилитаризация Украины, то есть юридически закрепленный статус Украины как нейтрального государства, на территории которого не будут размещены ударные ракетные комплексы НАТО, направленные на Россию, а сама Украина, став нейтральной, не будет проводить линию на вступление в этот Альянс. При этом Россия не ставит задачей вступление Украины в ОДКБ.

Денацификация Украины, то есть предание русскому языку конституционного статуса второго государственного и, в связи с этим, отмена всех "дискриминационных" законов, принятых парламентом Украины в последние восемь лет (после 2014 года) в отношении русского языка.

Выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Впрочем, цели войны в Украине многократно менялись и оставались недостижимыми, так как в НАТО вступили Швеция и Финляндия, максимально придвинув границы Североатлантического альянса к РФ, Украина получила вооружение от европейских союзников и США, а украинский язык постепенно вытесняет русский даже там, где он был долгое время превалирующим.

Напомним, свое заявление о конце войны Зеленский сделал в интервью телекомпании ABC. В то же время политик назвал способом разрешения ситуации "план победы", который основан на предложенной Зеленским же "формуле мира".

Москва многократно критиковала продвигаемую Киевом "формулу" как нереалистичную, и выдвигала собственный план, который в Киеве считают "капитуляцией".