Путін перестав літати у резиденцію в Сочі, бо боїться українських дронів, — росЗМІ

Удари БПЛА по Краснодарському краю у 2023 році налякали російського диктатора. Після чого він не відвідує свої резиденції біля Сочі на побережжі Чорного моря, хоча раніше там міг перебувати по 30 днів і більше на рік.

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Російський диктатор Володимир Путін зменшив кількість візитів до своєї резиденції в Сочі, оскільки побоюється за своє життя низки атак українських далекобійних дронів у цьому регіоні. Про це повідомляє російське видання "Проект" з посиланням на обізнане джерело.

ЗМІ повідомляє, що у 2023 році Путін провів офіційно лише вісім днів у своїй резиденції "Бочаров Ручей" біля Сочі, хоча раніше бував там по 30 і більше днів на рік. Журналісти вказують, що востаннє російський диктатор провів лише одну зустріч у Сочі – 6 березня 2024 року з керівником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, і відтоді він не з'являвся на чорноморському узбережжі Краснодарського краю РФ.

Медіа додає, що зазвичай Путін проводив значну частину весни й осені проводив у Сочі, зокрема у травні та в так званий "оксамитовий сезон" – у вересні, жовтні та листопаді. Однак у вересні-жовтні 2023 року до Сочі почали долітати українські дрони. Зокрема, один із БпЛА впав на територію аеропорту Сочі та пошкодив гелікоптерний майданчик.

За словами співрозмовника, наближеного до Путіна, керівник РФ став побоюватися за своє життя, що й змусило його перестати літати на південне побережжя Чорного моря. Ці зміни почали помічали російські чиновники, і за словами джерела, почали активно обговорювати чому російський диктатор перестав запрошувати їх туди на зустрічі.

5 вересня 2023 року видання The Moscow Times повідомляло, що нібито кілька українських дронів намагалися атакувати резиденцію Путіна. Тоді в Кремлі звинуватили Україну, яка начебто намагалася атакувати президентську резиденцію "Русь", розташовану в селі Завідомо Тверської області РФ.

27 травня губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв повідомив, що було збито чотири українські дрони у місті Геленджик. Пізніше стало зрозуміло, що чотири дрони нібито були збиті впритул біля знаменитого палацу року російського диктатора.