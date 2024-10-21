Морпехи ВСУ попали в окружение под Курском и вызвали огонь на свою позицию (видео)

Бойцы приняли решение скорректировать по своей позиции всю огневую мощь Сил обороны, чтобы уничтожить оккупантов и не сдаваться в плен.

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В Курской области украинские морпехи рискнули собственной жизнью, чтобы уничтожить российских оккупантов, которые их окружили, чем спасли соседние подразделения. Они вызвали огонь на себя. Об этом рассказали в пресс-службе 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

9 морпехов заняли позицию для прикрытия эвакуации раненых украинских бойцов из Любимовки в Курской области, но их окружили десятки российских воинов. Бойцы приняли решение вызвать всю украинскую артиллерию, которая была рядом, просто на себя, на свою позицию, чтобы дать прикурить россиянам напоследок и не сдаваться в плен. В ход пошло все: и кассетные боеприпасы, и фугасные, и воздушные разрывы.

После обстрела в штабе все расстроились, решив, что бойцы погибли, поскольку здание, в котором они находились, получило прямое попадание и загорелось.

"Но как же мы обрадовались и удивились, когда вечером после боя увидели одного парня, а потом еще 8 других. Все были живы. Когда они отходили из этого района, то по дороге подобрали других раненых бойцов. Настоящие герои!" — рассказали в бригаде.

На обнародованном видео, снятом с беспилотника видно, как украинская артиллерия по требованию бойцов обстреливает участок, где россияне окружили украинских морпехов.

Напомним, что ВСУ в Курской области устроили засаду на морпехов РФ, причастных к расстрелу пленных. Оккупанты были из 155-й бригады, на которую сейчас охотятся Силы обороны.