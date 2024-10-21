Морпіхи ЗСУ потрапили в оточення під Курськом та викликали вогонь на свою позицію (відео)

Бійці ухвалили рішення скорегувати по своїй позиції усю вогневу міць Сил оборони, щоб знищити окупантів і не здаватись у полон.

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В Курській області українські морпіхи ризикнули власним життям, щоб знищити російських окупантів, які їх оточили, чим врятували сусідні підрозділи. Вони викликали вогонь на себе. Про це розповіли у пресслужбі 36-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

9 морпіхів зайняли позицію для прикриття евакуації поранених українських бійців з Любимівки в Курській області, але їх оточили десятки російських вояків. Бійці ухвалили рішення викликати всю українську артилерію, яка була поряд, просто на себе, на свою позицію, щоби дати прикурити росіянам наостанок та не здаватись у полон. У хід пішло все: і касетні боєприпаси, і фугасні, і повітряні розриви.

Після обстрілу у штабі всі засмутилися, вирішивши, що бійці загинули, оскільки будівля, в якій вони перебували, отримала пряме влучання і зайнялася.

"Але як же ми зраділи і здивувалися, коли ввечері після бою побачили одного хлопця, а потім ще 8 інших. Всі були живі. Коли вони відходили з цього району, то по дорозі підібрали інших поранених бійців. Справжні герої!" — розповіли в бригаді.

На оприлюдненому відео, відзнятому з безпілотника видно, як українська артилерія на вимогу бійців обстрілює ділянку, де росіяни оточили українських морпіхів.

Нагадаємо, що ЗСУ в Курській області влаштували засідку на морпіхів РФ, причетних до розстрілу полонених. Окупанти були із 155-ї бригади, на яку зараз полюють Сили оборони.