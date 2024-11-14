Наступление на Запорожье: насколько реален прорыв южного фронта

Запорожье и угрозы…

В последние несколько дней только и разговоров о том, что РОВ в ближайшее время планируют наступать на Запорожье, а особо рьяные паникеры уже рисуют апокалиптические прогнозы об оккупации областного центра.

Что же…

Буквально в конце сентября я уже публиковал пост, в котором отвечал на аналогичный вопрос, звучавший не единожды — нет, наступления на Запорожье не будет. Активизация РОВ по ЛБС — да, причем сейчас у оккупантов отмечается этап разведки боем, но до конца этого года у них стоят определенные задачи. В частности:

срезать Работинский выступ и открыть Ореховское направление;

расширить зону контроля в районе Гуляйполя;

вернуть под свой контроль утерянные в 2023 году территории;

сформировать условия для охвата с трех сторон Великой Новоселки, что также может быть чревато выходом РОВ в Днепропетровскую область, до которой осталось менее 7,5 км в районе Новодаровки.

Как видите, в список планов РОВ и близко не входит оккупация Запорожья, в короткосрочной и даже среднесрочной перспективе, что вполне объясняется отсутствием у них необходимого ресурса.

Нынешняя ситуация вокруг активизации РОВ в Запорожской области так же неправильно доносится рядом новостных, информационных и частных площадок, как в свое время доносилась ситуация накануне наступления оккупантов в Харьковской области. Тогда тоже по всем площадкам неофициального уровня неслась паническая волна, мол, РОВ готовятся наступать на Харьков и захватить его в ближайшее время. В итоге, для РОВ все вполне предсказуемо завершилось увязанием в Волчанске и в районе села Глубокое, даже не Липцов. Но сколько было истерики, когда крайне важным было сохранять самообладание.

Аналогично развивается ситуация сейчас и в Запорожской области, при том, что потенциала ГВ "Днепр" сосредоточено, с учетом накопления ресурсов, особенно в районе Токмака, даже меньше, чем ГВ "Белгород" применила в ходе первой волны наступления в Харьковской области.

Российские оккупационные войска, наоборот, перебрасывают на другие направления Фото: Мiнобороны РФ

Кроме того, очень интересное явление — из состава ГВ "Днепр" и ГВ "Восток" перебрасывают подразделения на совершенно другие направления.

В сентябре в состав ГВ "Север", а именно, в курскую компоненту группировки было отправлено несколько подразделений из состава ГВ "Днепр" и с Пологовского направления, где оперирует ГВ "Восток", в частности из 38-й и 64-й ОМСБр. В конце октября на Покровское направление была переброшена 61-я ОБр МП, зоной ответственности у которой были Олешки, и она поступила в распоряжение 2-й ОВА ГВ "Центр" в связи с высокими потерями последней и истощением резервов.

То есть, вы готовите наступление на крупный индустриальный областной центр — за все время полномасштабного вторжения, из которых вам удался захват только один, Херсон, и то не индустриальный и контроль над которым был утерян несколько месяцев спустя. И при этом вы раздаете свои подразделения уровня бригады по другим направлениям? Скажем так, не совсем похоже на то, что РОВ готовятся оккупировать Запорожье.

А вот что действительно да — так это активизироваться по ЛБС с учетом вышеупомянутых задач, которые командование требует от ГВ "Днепр" и ГВ "Восток" выполнить до конца года.

Поэтому единственной угрозой для Запорожья остается круглосуточный террор гражданского населения оккупантами.

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