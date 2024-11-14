Наступление на Запорожье: насколько реален прорыв южного фронта
Распространяющаяся паника по поводу скоро наступления России на Запорожье не имеет под собой никаких оснований, уверяет военный обозреватель Александр Коваленко. Достаточно проанализировать, какими силами на этом направлении располагает противник.
Запорожье и угрозы…
В последние несколько дней только и разговоров о том, что РОВ в ближайшее время планируют наступать на Запорожье, а особо рьяные паникеры уже рисуют апокалиптические прогнозы об оккупации областного центра.
Что же…
Буквально в конце сентября я уже публиковал пост, в котором отвечал на аналогичный вопрос, звучавший не единожды — нет, наступления на Запорожье не будет. Активизация РОВ по ЛБС — да, причем сейчас у оккупантов отмечается этап разведки боем, но до конца этого года у них стоят определенные задачи. В частности:
- срезать Работинский выступ и открыть Ореховское направление;
- расширить зону контроля в районе Гуляйполя;
- вернуть под свой контроль утерянные в 2023 году территории;
- сформировать условия для охвата с трех сторон Великой Новоселки, что также может быть чревато выходом РОВ в Днепропетровскую область, до которой осталось менее 7,5 км в районе Новодаровки.
Как видите, в список планов РОВ и близко не входит оккупация Запорожья, в короткосрочной и даже среднесрочной перспективе, что вполне объясняется отсутствием у них необходимого ресурса.
Нынешняя ситуация вокруг активизации РОВ в Запорожской области так же неправильно доносится рядом новостных, информационных и частных площадок, как в свое время доносилась ситуация накануне наступления оккупантов в Харьковской области. Тогда тоже по всем площадкам неофициального уровня неслась паническая волна, мол, РОВ готовятся наступать на Харьков и захватить его в ближайшее время. В итоге, для РОВ все вполне предсказуемо завершилось увязанием в Волчанске и в районе села Глубокое, даже не Липцов. Но сколько было истерики, когда крайне важным было сохранять самообладание.
Аналогично развивается ситуация сейчас и в Запорожской области, при том, что потенциала ГВ "Днепр" сосредоточено, с учетом накопления ресурсов, особенно в районе Токмака, даже меньше, чем ГВ "Белгород" применила в ходе первой волны наступления в Харьковской области.
Кроме того, очень интересное явление — из состава ГВ "Днепр" и ГВ "Восток" перебрасывают подразделения на совершенно другие направления.
В сентябре в состав ГВ "Север", а именно, в курскую компоненту группировки было отправлено несколько подразделений из состава ГВ "Днепр" и с Пологовского направления, где оперирует ГВ "Восток", в частности из 38-й и 64-й ОМСБр. В конце октября на Покровское направление была переброшена 61-я ОБр МП, зоной ответственности у которой были Олешки, и она поступила в распоряжение 2-й ОВА ГВ "Центр" в связи с высокими потерями последней и истощением резервов.
То есть, вы готовите наступление на крупный индустриальный областной центр — за все время полномасштабного вторжения, из которых вам удался захват только один, Херсон, и то не индустриальный и контроль над которым был утерян несколько месяцев спустя. И при этом вы раздаете свои подразделения уровня бригады по другим направлениям? Скажем так, не совсем похоже на то, что РОВ готовятся оккупировать Запорожье.
А вот что действительно да — так это активизироваться по ЛБС с учетом вышеупомянутых задач, которые командование требует от ГВ "Днепр" и ГВ "Восток" выполнить до конца года.
Поэтому единственной угрозой для Запорожья остается круглосуточный террор гражданского населения оккупантами.
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