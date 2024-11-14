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Думки Російсько-українська війна

Наступ на Запоріжжя: наскільки реальний прорив південного фронту

Паніка, яка поширюється з приводу швидкого наступу Росії на Запоріжжя, не має під собою жодних підстав, запевняє військовий оглядач Олександр Коваленко. Достатньо проаналізувати, якими силами на цьому напрямку володіє противник.

Олександр Коваленко
Олександр Коваленко
Військовий експерт
eye 67
Запоріжжя, удар
Фото: ДСНС | Поки що Запоріжжю загрожує лише регулярний ракетний терор

Запоріжжя і погрози...

В останні кілька днів тільки й розмов про те, що РОВ найближчим часом планують наступати на Запоріжжя, а особливо завзяті панікери вже малюють апокаліптичні прогнози про окупацію обласного центру.

Що ж...

Буквально наприкінці вересня я вже публікував пост, у якому відповідав на аналогічне запитання, що звучало неодноразово — ні, наступу на Запоріжжя не буде. Активізація РОВ по ЛБЗ — так, причому зараз в окупантів спостерігається етап розвідки боєм, але до кінця цього року вони мають певні завдання. Зокрема:

  • зрізати Роботинський виступ і відкрити Оріхівський напрямок;
  • розширити зону контролю в районі Гуляйполя;
  • повернути під свій контроль втрачені у 2023 році території;
  • сформувати умови для охоплення з трьох боків Великої Новосілки, що також може загрожувати виходом РОВ у Дніпропетровську область, до якої залишилося менше ніж 7,5 км у районі Новодарівки.

Як бачите, до списку планів РОВ і близько не входить окупація Запоріжжя, у короткостроковій і навіть середньостроковій перспективі, що цілком пояснюється відсутністю у них необхідного ресурсу.

Нинішня ситуація навколо активізації РОВ у Запорізькій області так само неправильно доноситься низкою новинних, інформаційних і приватних майданчиків, як свого часу доносили ситуацію напередодні наступу окупантів у Харківській області. Тоді теж по всіх майданчиках неофіційного рівня неслася панічна хвиля, мовляв, РОВ готуються наступати на Харків і захопити його найближчим часом. У підсумку, для РОВ все цілком передбачувано завершилося зав'язненням у Вовчанську і в районі села Глибоке, навіть не Липців. Але скільки було істерики, коли вкрай важливим було зберігати самовладання.

Аналогічно розвивається ситуація зараз і в Запорізькій області, тоді як потенціалу УВ "Дніпро" зосереджено, з урахуванням накопичення ресурсів, особливо в районі Токмака, навіть менше, ніж УВ "Бєлгород" застосувала під час першої хвилі наступу в Харківській області.

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Російські окупаційні війська, навпаки, перекидають на інші напрямки
Фото: Мiноборони РФ

Крім того, дуже цікаве явище — зі складу УВ "Дніпро" і УВ "Схід" перекидають підрозділи на зовсім інші напрямки.

У вересні до складу УВ "Північ", а саме, до курської компоненти угруповання, було відправлено кілька підрозділів зі складу УВ "Дніпро" та з Пологівського напрямку, де оперує УВ "Схід", зокрема із 38-ї та 64-ї ОМСБр. Наприкінці жовтня на Покровський напрямок було перекинуто 61-шу ОБр МП, зоною відповідальності в якої були Олешки, вона надійшла в розпорядження 2-ї ОВА УВ "Центр" у зв'язку з високими втратами останньої та виснаженням резервів.

Тобто, ви готуєте наступ на великий індустріальний обласний центр — за весь час повномасштабного вторгнення з яких вам вдалося захопити тільки один, Херсон, та й то не індустріальний, а контроль над ним було втрачено кілька місяців по тому. І водночас ви роздаєте свої підрозділи рівня бригади по інших напрямках? Скажімо так, не зовсім схоже на те, що РОВ готуються окупувати Запоріжжя.

А ось що дійсно так — так це активізуватися по ЛБЗ з урахуванням вищезазначених завдань, які командування вимагає від УВ "Дніпро" і УВ "Схід" виконати до кінця року.

Тож єдиною загрозою для Запоріжжя залишається цілодобовий терор цивільного населення окупантами.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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