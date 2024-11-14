Наступ на Запоріжжя: наскільки реальний прорив південного фронту

Запоріжжя і погрози...

В останні кілька днів тільки й розмов про те, що РОВ найближчим часом планують наступати на Запоріжжя, а особливо завзяті панікери вже малюють апокаліптичні прогнози про окупацію обласного центру.

Що ж...

Буквально наприкінці вересня я вже публікував пост, у якому відповідав на аналогічне запитання, що звучало неодноразово — ні, наступу на Запоріжжя не буде. Активізація РОВ по ЛБЗ — так, причому зараз в окупантів спостерігається етап розвідки боєм, але до кінця цього року вони мають певні завдання. Зокрема:

зрізати Роботинський виступ і відкрити Оріхівський напрямок;

розширити зону контролю в районі Гуляйполя;

повернути під свій контроль втрачені у 2023 році території;

сформувати умови для охоплення з трьох боків Великої Новосілки, що також може загрожувати виходом РОВ у Дніпропетровську область, до якої залишилося менше ніж 7,5 км у районі Новодарівки.

Як бачите, до списку планів РОВ і близько не входить окупація Запоріжжя, у короткостроковій і навіть середньостроковій перспективі, що цілком пояснюється відсутністю у них необхідного ресурсу.

Нинішня ситуація навколо активізації РОВ у Запорізькій області так само неправильно доноситься низкою новинних, інформаційних і приватних майданчиків, як свого часу доносили ситуацію напередодні наступу окупантів у Харківській області. Тоді теж по всіх майданчиках неофіційного рівня неслася панічна хвиля, мовляв, РОВ готуються наступати на Харків і захопити його найближчим часом. У підсумку, для РОВ все цілком передбачувано завершилося зав'язненням у Вовчанську і в районі села Глибоке, навіть не Липців. Але скільки було істерики, коли вкрай важливим було зберігати самовладання.

Аналогічно розвивається ситуація зараз і в Запорізькій області, тоді як потенціалу УВ "Дніпро" зосереджено, з урахуванням накопичення ресурсів, особливо в районі Токмака, навіть менше, ніж УВ "Бєлгород" застосувала під час першої хвилі наступу в Харківській області.

Російські окупаційні війська, навпаки, перекидають на інші напрямки Фото: Мiноборони РФ

Крім того, дуже цікаве явище — зі складу УВ "Дніпро" і УВ "Схід" перекидають підрозділи на зовсім інші напрямки.

У вересні до складу УВ "Північ", а саме, до курської компоненти угруповання, було відправлено кілька підрозділів зі складу УВ "Дніпро" та з Пологівського напрямку, де оперує УВ "Схід", зокрема із 38-ї та 64-ї ОМСБр. Наприкінці жовтня на Покровський напрямок було перекинуто 61-шу ОБр МП, зоною відповідальності в якої були Олешки, вона надійшла в розпорядження 2-ї ОВА УВ "Центр" у зв'язку з високими втратами останньої та виснаженням резервів.

Тобто, ви готуєте наступ на великий індустріальний обласний центр — за весь час повномасштабного вторгнення з яких вам вдалося захопити тільки один, Херсон, та й то не індустріальний, а контроль над ним було втрачено кілька місяців по тому. І водночас ви роздаєте свої підрозділи рівня бригади по інших напрямках? Скажімо так, не зовсім схоже на те, що РОВ готуються окупувати Запоріжжя.

А ось що дійсно так — так це активізуватися по ЛБЗ з урахуванням вищезазначених завдань, які командування вимагає від УВ "Дніпро" і УВ "Схід" виконати до кінця року.

Тож єдиною загрозою для Запоріжжя залишається цілодобовий терор цивільного населення окупантами.

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