Приглашение к обстрелу: как в Одессе блогеры и власть слили врагу ценную информацию

Сегодня, в 11:54, с территории временно оккупированного Крыма был осуществлен пуск российской баллистической ракеты 9М723 ОТРК "Искандер-М" по Одессе. Время подлета и нанесения удара — 11:57. Предварительно, удар корректировал разведывательный БПЛА "Орлан-10", который по направлению на Одессу был зафиксирован около 11:00.

Этот удар стал причиной не только трагедии, унесшей 10 жизней и покалечившей 47 человек, но и волны ужасной конспирологии, проявлений человеческой тупости, подпитывающих российскую пропаганду, а также очень странных официальных заявлений.

Но обо всем по порядку.

Прежде всего хочу отметить, что Одессу регулярно обстреливают именно баллистическими ракетами 9М723 ОТРК "Искандер-М", которые могут перехватывать только комплексы большого радиуса действия ЗРК Patriot и SAMP/T. Ничем другим, будь то ЗРК "Стрела-10", "Бук-М1", или NASAMS, IRIS-T и даже С-300, в тех модификациях, которые есть на балансе у ВС ВСУ, — невозможно.

Российские оккупанты продолжили системный террор города, который является важнейшим как морской, транспортный узел, используя постоянный сценарий пуска, предварительно разведывательного БПЛА, а уже после него задействования средства поражения.

Поэтому о борьбе с разведывательными БПЛА стоит говорить наравне с угрозой ударов баллистикой. Сегодня сбитие "Орлана-10" в 11:45 предшествовало самому пуску. Но, в этом материале я буду говорить не о противодействии БПЛА, о чем и так сказано более чем достаточно, а несколько о других вещах. Общечеловеческих, скажем так.

После того как в Одессе прогремел взрыв, российские пропагандистские площадки заговорили о локации, по которой был нанесен "успешный" удар, где находилось одно специфическое учреждение. Здесь ставим пометку — запомним этот абзац.

Буквально за несколько минут... Несколько минут! В одесских пабликах по социальным сетям, особенно Telegram, начинают массово распространяться видео с места трагедии, которые не только позволяют установить геолокацию прилета, но и степень разрушений. Кроме того, появляется видео якобы сбития ракеты 9М723, которое попало в сеть около 12:00, и до 12:15 его не запостил только ленивый.

Между тем все эти фото и видео, в первые минуты после удара российских оккупантов по Одессе, с места трагедии позволяют врагу провести доразведку без привлечения БПЛА и других средств. Одесситы массово сами же подсказывали врагу и подавали уникальную развединформацию!

Каждый, кто опубликовал видео с криками "А*еть, какой кошмар!", фактически подставлял окружающих и себя лично на повторный удар. Каждое из этих видео было источником информации для врага и оперативного реагирования на удовлетворительный или нет результат.

Казалось бы, третий год полномасштабной войны, постоянно и со всех экранов звучит: не снимайте видео и фото работы ПВО, не снимайте места прилетов, не выкладывайте это все в сеть разного рода говнопабликов. Но нет, ген леминга в обществе неискореним.

Больше всего удивили личности, которые вроде бы не просто гражданские лица, и хорошо должны разбираться в том, что такое оперативно сливаемая в сеть информация. Но нет... В течение получаса ряд одесских ЛОМов, назовем их так, уже рассказывали о трагедии от первого лица, находясь в эпицентре разрушений.

Инстинкт самосохранения? Нет, не слышали. Подставить спасателей, медиков, пожарных и себя любимых под повторный удар? Да, всегда готовы!

Я думаю, что не все действующие лица, которые сегодня ловили хайп на трагедии, до конца понимали, под какой они угрозой находились и какой угрозе подвергали окружающих.

Важно

Треть всех ракет — по Одессе: почему ПВО города уже третий год остается проблемной

Я не знаю, как еще объяснить людям, которые снимают с мест ракетных ударов и выкладывают информацию в соцсети ради привлечения к себе внимания, что оптимально это делать после того, как оказана первая помощь пострадавшим, через час или два, чтобы не подвергать окружающих угрозе и не снабжать врага оперативной разведывательной информацией. Может, закон какой-то надо принять? Или уже приняли, но он не работает, потому что не выполняется? Я не юрист, не моя специализация, не знаю.

Но одно дело гражданские, а совсем другое — официальные лица.

Официальные также отличились. Например, сообщив, что над Одессой была сбита ракета 9М723. Понятно, когда ракету сбивают,, обломки падают вниз, тут никакой вины ПВО не может быть. Вина лишь и только на оккупантах. Любой, кто пытается манипулировать этой темой, — враг априори. И если бы ракета не была бы сбита, то последствия и жертвы были бы гораздо серьезнее и больше.

Но, исходя из официального заявления, можно сделать выводы о том, что в районе Одессы уже размещены ЗРК Patriot или SAMP/T, потому что, как я отмечал выше, ничто другое не может перехватывать баллистику. То есть официально, латентно, подтвержден факт прикрытия Одессы этими комплексами.

На самом деле это латентное подтверждение было сделано гораздо раньше. В ночь на 17 ноября на Одессу и область были запущены ракеты Х-22 и, согласно официальной статистике, за эти сутки они были сбиты. Но сбиты они были тоже либо ЗРК Patriot, либо SAMP/T. То есть об этом по намекам человек, разбирающийся в возможностях ПВО, догадался, но много ли вы слышали радостных возгласов о том, что были сбиты Х-22 и почему это произошло?

Нет. И правильно. Потому что большинство из тех, кто догадался, понимают, что хорошие новости нуждаются в тишине.

Дальше. Статистика погибших.

Как я писал выше, российская ракета убила 10 и ранила 47 человек. Но у меня лично возникает вопрос, кому пришло в голову точно указать профессии погибших? Ведь именно по этой информации российские оккупанты так же сделали выводы о результатах удара. Вместо обобщенных данных кто-то решил предоставить детализированные. Вот вопрос, зачем всем знать, что среди погибших — следователи и конвоиры?

Я прекрасно понимаю, что эта заметка может вызвать волну негатива с разных сторон. Но если у каждого, кто сегодня слил врагу информации больше, чем только можно было бы себе представить, причем это касается как бегающих по трупам улиток со смартфонами, как ужаленные, так и официальных структур, допустивших ряд проколов, есть что сказать в свое оправдание. ОК. Я признаю свою неправоту и соглашусь с тем, что на третий год полномасштабной войны это нормально — снимать места прилетов, сообщать врагу, чем сбивали, и детализировать потери среди представителей силовых структур.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно