Целью была Одесса: ВС РФ ночью атаковали ракетами и дронами, есть жертвы (фото)

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, россияне нанесли по областному центру комбинированный удар, в результате которого женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Также пострадала критическая и гражданская инфраструктура.

Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города Украины и в ночь на 15 ноября запустили десятки БПЛА и несколько ракет. Об этом сообщили в Воздушных силах.

По данным командования, начался вражеский обстрел еще вечером четверга, в 21:00. С того момента до самого утра ВС РФ атаковали Украину разными воздушными объектами.

По Одесской области из акватории Черного моря было выпущено 2 управляемых авиационных ракеты Х-59/69. Также 29 ударных БПЛА типа "Shahed" противник запустил из Приморско-Ахтарска.

"По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 25 ударных БПЛА. Подавляющее большинство воздушных целей сбито в Одесской области. Также противовоздушная оборона работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах также отметили, что после атаки на Одессу в городе повреждены дома, автомобили и имущество граждан. Пострадавшим предоставляют помощь.

Обстрел 15 ноября: сводка по регионам

Мэр Одессы Геннадий Труханов писал, что городу угрожали как ракеты, так и ударные БПЛА. В результате прозвучали взрывы и был поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Работа одной из котельных была вынуждено прекращена. Ремонтные работы завершились ближе к утру и тепло снова начало поступать в дома горожан, писал городской глава.

Геннадий Труханов также сообщал, что это был массированный комбинированный удар ВС РФ, в результате которого погибла женщина. Известно о 10 пострадавших.

"Повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, система теплообеспечения, религиозные и учебные заведения. В результате вражеской атаки погибла 35-летняя женщина, которая спала под окном. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей. Также пострадало уже 10 человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь", — писал мэр Одессы.

Начальник областной военной администрации Олег Кипер также писал, что среди раненых есть 9-летний ребенок. Мальчик в состоянии средней степени тяжести. Сильные ранения получил 22-летний парень. Всем предоставили медицинскую помощь.

"В результате вечерней атаки: разрушен многоквартирный жилой дом в центре Одессы, произошло возгорание квартир, повреждены многоэтажки, около трех десятков легковых автомобилей, занялся пожар на территории общественного заведения и двухэтажного дома", — писал Олег Кипер.

Поврежденный магистральный трубопровод обеспечивал теплом 40 тысяч одесситов, 7 детских садов, 4 школы, а также один из роддомов города, где на момент атаки находились 28 женщин и 22 новорожденных.

Николаевская область. Глава ОВА Виталий Ким писал, что над регионом ночью удалось перехватить один вражеский беспилотник и в результате падения БПЛА возник пожар сухой травы на открытом участке местности. Никто не пострадал.

В Кировоградской области, по информации начальника областной военной администрации Андрея Райковича, в результате ночной атаки обошлось без последствий. Власти Тернопольской области никак не комментировали обстрел.

Напомним, 14 ноября сообщалось, что РФ атаковала Украину "Шахедами" из Курской области. По данным Воздушных сил, всего противник запустил 59 ударных дронов разного типа, из которых 38 — были локально потеряны. Оставшиеся уничтожали в четырех регионах.