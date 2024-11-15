Ціллю була Одеса: ЗС РФ вночі атакували ракетами і дронами, є жертви (фото)

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, росіяни завдали по обласному центру комбінованого удару, внаслідок якого жінка дістала несумісні з життям травми. Також постраждали критична та цивільна інфраструктура.

Російські окупанти не припиняють атакувати мирні міста України і в ніч на 15 листопада запустили десятки БПЛА та кілька ракет. Про це повідомили в Повітряних силах.

За даними командування, почався ворожий обстріл ще увечері четверга, о 21:00. Від того моменту до самого ранку ЗС РФ атакували Україну різними повітряними об'єктами.

По Одеській області з акваторії Чорного моря було випущено 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69. Також 29 ударних БПЛА типу "Shahed" противник запустив із Приморсько-Ахтарська.

"Станом на 08:30 підтверджено збиття однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 і 25 ударних БПЛА. Переважну більшість повітряних цілей збито в Одеській області. Також протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах також зазначили, що після атаки на Одесу в місті пошкоджено будинки, автомобілі та майно громадян. Постраждалим надають допомогу.

Обстріл 15 листопада: зведення по регіонах

Мер Одеси Геннадій Труханов писав, що місту загрожували як ракети, так і ударні БПЛА. У результаті пролунали вибухи і було пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Робота однієї з котелень була вимушено припинена. Ремонтні роботи завершилися ближче до ранку і тепло знову почало надходити в будинки городян, писав міський голова.

Геннадій Труханов також повідомляв, що це був масований комбінований удар ЗС РФ, унаслідок якого загинула жінка. Відомо про 10 постраждалих.

"Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, систему теплозабезпечення, релігійні та навчальні заклади. Унаслідок ворожої атаки загинула 35-річна жінка, яка спала під вікном. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Також постраждали вже 10 осіб, усім надають необхідна медична допомога", — писав мер Одеси.

Керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер також писав, що серед поранених є 9-річна дитина. Хлопчик у стані середнього ступеня тяжкості. Сильні поранення дістав 22-річний хлопець. Усім надали медичну допомогу.

"Унаслідок вечірньої атаки: зруйновано багатоквартирний житловий будинок у центрі Одеси, сталося займання квартир, пошкоджено багатоповерхівки, близько трьох десятків легкових автомобілів, зайнялася пожежа на території громадського закладу та двоповерхового будинку", — писав Олег Кіпер.

Пошкоджений магістральний трубопровід забезпечував теплом 40 тисяч одеситів, 7 дитячих садочків, 4 школи, а також один із пологових будинків міста, де на момент атаки перебували 28 жінок і 22 новонароджених.

Миколаївська область. Начальник ОВА Віталій Кім писав, що над регіоном уночі вдалося перехопити один ворожий безпілотник і внаслідок падіння БПЛА виникла пожежа сухої трави на відкритій ділянці місцевості. Ніхто не постраждав.

У Кіровоградській області, за інформацією очільника обласної військової адміністрації Андрія Райковича, внаслідок нічної атаки минулося без наслідків. Влада Тернопільської області ніяк не коментувала обстріл.

Нагадаємо, 14 листопада повідомлялося, що РФ атакувала Україну "Шахедами" з Курської області. За даними Повітряних сил, загалом противник запустив 59 ударних дронів різного типу, з яких 38 — були локально втрачені. Ті, що залишилися, знищували в чотирьох регіонах.