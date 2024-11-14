РФ атаковала Одессу ракетами и "шахедами": есть жертвы и разрушения инфраструктуры (фото)

По информации главы Одесской ОГА Олега Кипера, в результате атаки погибла женщина, еще два человека получили ранения. Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что в результате вражеской атаки был поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения.

В четверг, 14 ноября, российские оккупанты атаковали Одессу. Из-за вражеской атаки поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Об этом сообщает мэр города Геннадий Труханов.

В 21:29 мэр в городе была объявлена воздушная тревога из-за тактической авиации в Черном море. Через несколько минут мэр города сообщил об угрозе ударных БпЛА.

В 21:38 в Одессе работала противовоздушная оборона, а в 21:47 Геннадий Труханов написал о взрыве в городе.

"Из-за вражеской атаки поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Вынужденно прекращена работа одной из котельных города", — добавил он позже.

Фото: Геннадий

В 23:05 мэр города объявил об отбое воздушной тревоги.

Кроме того, местные паблики сообщают о прилете в один из домов. Также Telegram-каналы рассказывают о многочисленных пожарах в разных районах города. В городе повреждена гражданская инфраструктура.

Удар по Одессе: реакция Офиса президента: реакция Офиса президента

Россия ударила по жилому дому в Одессе. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Очередной теракт россиян в Одессе. Удар по жилому дому. Путину просто нравится воевать с гражданскими. Он не уважает никого, обычный, больной на голову террорист", — написал он.

В 23:07 глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в результате атаки погибла женщина. Еще ранены минимум два человека.

"Российские террористы снова совершили массированную атаку дронами на Одессу и район. Есть погибшая и раненые, повреждена гражданская инфраструктура В результате атаки ударными беспилотниками в Одессе погибла женщина. Ранены, по меньшей мере, два человека", — написал он.

Напомним, вечером 7 ноября российские оккупационные войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. Тогда Россия попала по жилому дому.

Добавим, что в ночь на субботу 9 ноября россияне атаковали украинские города 51-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Эпицентром удара стала Одесская область.