РФ атакувала Одесу ракетами та "шахедами": є жертви та руйнування інфраструктури (фото)

За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, в результаті атаки загинула жінка, ще двоє людей дістали поранення. Мер міста Геннадій Труханов повідомив, що в результаті ворожої атаки було пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання.

В четвер, 14 листопада, російські окупанти атакували Одесу. Через ворожу атаку пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Про це повідомляє мер міста Геннадій Труханов.

О 21:29 мер в місті була оголошена повітряна тривога через тактичну авіацію в Чорному морі. Через декілька хвилин мер міста повідомив про загрозу ударних БпЛА.

О 21:38 в Одесі працювала протиповітряна оборона, а в 21:47 Геннадій Труханов написав про вибух в місті.

"Через ворожу атаку пошкоджено магістральний трубопровод теплопостачання. Вимушено припинено роботу однієї із котелень міста", — додав він пізніше.

Фото: Геннадій Труханов / Telegram

О 23:05 мер міста оголосив про відбій повітряної тривоги.

Крім того, місцеві пабліки повідомляють про прильот в один із будинків. Також Telegram-канали розповідають про численні пожежі в різних районах міста. В місті пошкоджена цивільна інфраструктура.

Удар по Одесі: реакція Офісу президента

Росія вдарила по житловому будинку в Одесі. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Черговий теракт росіян в Одесі. Удар по житловому будинку. Путіну просто подобається воювати з цивільними. Він не поважає нікого, звичайний, хворий на голову терорист", — написав він.

О 23:07 голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в результаті атаки загинула жінка. Ще поранені мінімум дві людини.

"Російські терористи знову здійснили масовану атаку дронами на Одесу та район. Є загибла та поранені, пошкоджена цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі загинула жінка. Поранені, щонайменше, дві людини", — написав він.

Нагадаємо, надвечір 7 листопада російські окупаційні війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Тоді Росія поцілила по житловому будинку.

Додамо, що в ніч на суботу 9 листопада росіяни атакували українські міста 51-м ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Епіцентром удару стала Одещина.