РФ разрушила многоквартирный дом в Одессе: без тепла остались школы и роддом (фото)

По словам городского головы Одессы Геннадия Труханова, в городе повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, система теплообеспечения, религиозные и учебные заведения.

В результате российской атаки дронов на Одессу вечером 14 ноября известно о восьми пострадавших и одной погибшей женщине. Разрушен многоквартирный дом в центре Одессы. Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Сейчас известно о восьми раненых в результате российской атаки. Среди них — 9-летний мальчик, он в состоянии средней степени тяжести в больнице", — говорится в сообщении.

По словам Кипера, в результате вражеской атаки в Одессе:

разрушен многоквартирный жилой дом в центре Одессы;

произошло возгорание квартир;

повреждены около трех десятков легковых автомобилей;

загорелся пожар на территории общественного заведения и двухэтажного дома.

"Из-за вражеского обстрела также поврежден магистральный трубопровод централизованного отопления. Котельная временно остановлена, проводятся ремонтные работы", — отметил Кипер.

Он уточнил, что эта поврежденная ветка теплосети отапливала 220 многоквартирных жилых домов на 40 тысяч жителей, а также 7 детских садов, 4 школы и один из роддомов Одессы, где сейчас находится 28 рожениц и 22 младенца.

"В заведении есть кондиционеры, обогреватели, мощный генератор и достаточный запас топлива. Сейчас роддом сможет обогреться автономно, используя собственные ресурсы", — пояснил Кипер.

По словам главы Одесской ОГА, на местах работают все соответствующие службы: спасатели, коммунальщики, правоохранители.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов подтвердил, что в городе повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, система теплообеспечения, религиозные и учебные заведения.

"С утра начнем убирать город и помогать жителям поврежденных домов, штабы будут собирать документы для оказания материальной помощи", — написал Труханов.

Напомним, вечером 14 ноября РФ атаковала Одессу ракетами и "шахедами".

Вечером 7 ноября российские оккупационные войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. Тогда Россия попала по жилому дому.