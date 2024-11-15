РФ разрушила многоквартирный дом в Одессе: без тепла остались школы и роддом (фото)
По словам городского головы Одессы Геннадия Труханова, в городе повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, система теплообеспечения, религиозные и учебные заведения.
В результате российской атаки дронов на Одессу вечером 14 ноября известно о восьми пострадавших и одной погибшей женщине. Разрушен многоквартирный дом в центре Одессы. Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
"Сейчас известно о восьми раненых в результате российской атаки. Среди них — 9-летний мальчик, он в состоянии средней степени тяжести в больнице", — говорится в сообщении.
По словам Кипера, в результате вражеской атаки в Одессе:
- разрушен многоквартирный жилой дом в центре Одессы;
- произошло возгорание квартир;
- повреждены около трех десятков легковых автомобилей;
- загорелся пожар на территории общественного заведения и двухэтажного дома.
"Из-за вражеского обстрела также поврежден магистральный трубопровод централизованного отопления. Котельная временно остановлена, проводятся ремонтные работы", — отметил Кипер.
Он уточнил, что эта поврежденная ветка теплосети отапливала 220 многоквартирных жилых домов на 40 тысяч жителей, а также 7 детских садов, 4 школы и один из роддомов Одессы, где сейчас находится 28 рожениц и 22 младенца.
"В заведении есть кондиционеры, обогреватели, мощный генератор и достаточный запас топлива. Сейчас роддом сможет обогреться автономно, используя собственные ресурсы", — пояснил Кипер.
По словам главы Одесской ОГА, на местах работают все соответствующие службы: спасатели, коммунальщики, правоохранители.
Городской голова Одессы Геннадий Труханов подтвердил, что в городе повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, система теплообеспечения, религиозные и учебные заведения.
"С утра начнем убирать город и помогать жителям поврежденных домов, штабы будут собирать документы для оказания материальной помощи", — написал Труханов.
Напомним, вечером 14 ноября РФ атаковала Одессу ракетами и "шахедами".
Вечером 7 ноября российские оккупационные войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. Тогда Россия попала по жилому дому.