РФ зруйнувала багатоквартирний будинок в Одесі: без тепла залишились школи та пологовий будинок (фото)

За словами міського голови Одеси Геннадія Труханова, у місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, систему теплозабезпечення, релігійні та навчальні заклади.

Внаслідок російської атаки дронів на Одесу увечері 14 листопада відомо про вісьмох постраждалих та одну загиблу жінку. Зруйновано багатоквартирний будинок у середмісті Одеси. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Наразі відомо про вісьмох поранених внаслідок російської атаки. Серед них – 9-річний хлопчик, він у стані середнього ступеню важкості в лікарні", — йдеться у повідомленні.

За словами Кіпера, внаслідок ворожої атаки в Одесі:

зруйновано багатоквартирний житловий будинок в середмісті Одеси;

сталося загоряння квартир;

пошкоджені близько трьох десятків легкових автомобілів;

зайнялася пожежа на території громадського закладу та двоповерхового будинку.

"Через ворожий обстріл також пошкоджений магістральний трубопровід централізованого опалення. Котельню тимчасово зупинено, проводяться ремонтні роботи", — зазначив Кіпер.

Він уточнив, що ця пошкоджена гілка тепломережі опалювала 220 багатоквартирних житлових будинків на 40 тисяч мешканців, а також 7 дитячих садків, 4 школи та один із пологових будинків Одеси, де наразі перебуває 28 породіль та 22 немовля.

"В закладі є кондиціонери, обігрівачі, потужний генератор та достатній запас палива. Наразі пологовий зможе обігрітись автономно, використовуючи власні ресурси", — пояснив Кіпер.

За словами голови Одеської ОВА, на місцях працюють всі відповідні служби: рятувальники, комунальники, правоохоронці.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов підтвердив, що у місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, систему теплозабезпечення, релігійні та навчальні заклади.

"Зранку почнемо прибирати місто та допомагати мешканцям пошкоджених будинків, штаби збиратимуть документи для надання матеріальної допомоги", — написав Труханов.

Нагадаємо, надвечір 14 листопада РФ атакувала Одесу ракетами та "шахедами".

Надвечір 7 листопада російські окупаційні війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Тоді Росія поцілила по житловому будинку.