Немного конкретики по ракетным ударам РОВ по Украине за первую неделю ноября…

РОВ применили:

Х-59/69 – 13 ракет, из которых сбито было 8;

Х-31П – 2 ракеты;

9М723 ОТРК "Искандер-М" – 3 ракеты;

неустановленного типа – 4 ракеты.

Таким образом, РОВ было применено 22 ракеты разного типа, из которых сбили 8.

Отдельно на себя обращает внимание продолжающееся сохранение высоко показателя применения РОВ ракет тактической авиации, которая для выполнения боевых задач поднимается с авиабаз, размещенных в 300-километровой зоне от границы с Украиной. Той самой зоны, разрешения о нанесении ударов по которой дальнобойным западным ракетным вооружением Украина так и не получила, а министр обороны США Ллойд Остин даже отмечал, что в этой зоне нет объектов, по которым имеет смысл бить…

Каждое лживое слово наших "партнеров", оправдывающее отсутствие инициативы и решительности с их стороны, обходится украинцам кровью каждый день.

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